Tavaly, a koronavírus kirobbanásának évében kezdett bele áhítatszerű, mégsem szigorúan vallásos gondolatainak megírásába a lelkésznő. Először csak az interneten tette közzé a Napi falatokat, s minek után többen is szívesen olvasták, a Luther kiadó és Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere támogatásával könyv formában is megjelentek. A kiadó három év alatt szerette volna eladni a könyv ezer példányát, ám már az idei karácsony előtt elfogyott nagy része. Emiatt nemrég Újabb napi falatok címen megjelent a második rész is.

– Mindenképpen szerettük volna, ha lesz folytatása az első könyvnek – mondta el lapunknak a lelkésznő. – Az első kötetben szereplő gondolatok jobbára a járványhelyzet által megváltoztatott mindennapokból merített, a másodikban pedig inkább a nyitottság, a napi történések, érzések jelennek meg. Trilógiát viszont nem terveztünk. Egy teljesen más projektben gondolkodunk, ami jövő decemberben láthat napvilágot. Szintén a karanténidőszakhoz kötődik egy új hobbim: saját receptek alapján kezdtem el tortákat sütni. Ennek apropóján arra gondoltunk a kiadóval, hogy egy színes, fotókkal illusztrált, albumszerű kötetet jelentetünk meg, hiszen ilyen még nem volt evangélikus berkeken belül. Nem csupán egy receptgyűjteményt szeretnénk kiadni, hanem egy picit ötvöznénk is a napi falatok világával, azaz színes gondolatokkal tarkítanánk a könyvet, mellyel elsősorban a hölgyeket szeretnénk megszólítani. Már a fotókat is készítjük.

– Többen kérdezték, hogy regény írásában gondolkodom-e, de bevallom, nem tudom, hogyan kellene csinálni – tette hozzá. – Azt sem mondom ugyanakkor, hogy soha nem fogok nekiállni. Amikor Isten valakinek talentumot ad, azt egyfajta áldásként, adottságként élem meg. Ha ez felszínre kerül, mindig azt mondom, hogy azzal szolgálnunk is kell. Mégis folyamatosan érzem a lelkiismeret-furdalást, hogy mindenbe belefogok, de valahogy semmi sem tökéletes, még többet ki lehetne hozni belőlük. Ám amit kaptam, azt megpróbálom továbbadni, s bízom benne, hogy talán mások számára is érték lesz. Az ember persze nem akar több lenni másoknál, én is ugyanolyan vagyok, mint bárki, csak a szolgálatot kaptam más módon. Attól hogy lelkész vagyok, nem leszek különb vagy több, ugyanazok az egyszerű hibáim, bűneim vannak, s van amikor én sem érzem a hitemben olyan nagyon erősnek magam, de mégis ott van az életemben, mégis találok kapaszkodót Istenben, ami nem lehet véletlen. Talán pont ettől lesz az ember hiteles, legalábbis szeretném így érezni.

Olykor késő estig dolgozik, de tévézés helyett inkább új tortába fog pihenésként

A család, a munka, a szabadidőben végzett írás vagy tortasütés mind nagy energiát kíván, ám a lelkésznő azt vallja: semmit sem lehet fél szívvel csinálni. A balatonboglári lelkészi szolgálat eleve nagy terület. Balatonkeresztúrtól Balatonszemesig tart, Somogy belső részén pedig Somogyvámos és Hács jelenti a határt. Szeptember elsejétől azonban az ecsenyi körzetet is Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna helyettesíti, illetve Hévízen is látogat egy német ajkú gyülekezetet. Mindemellett egy magasabb pozíció feladatainak is eleget tesz, hiszen 2014 decemberétől a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye espereseként is megállja a helyét. – Van hogy este kilenc órakor is telefonokat intézek, vasárnaponként pedig 4–5 istentiszteletet tartok – mondta a lelkésznő. – Akad olyan nyári nap, amikor ezért 150 kilométert autózok. Ám az ember csak akkor tud bármilyen téren helytállni az életben, ha van honnan töltekezni. Nem tévézek, hanem szívesebben készítek például egy új tortareceptet, hiszen azt érzem, hogy ezzel örömet szerzek másoknak is. Vannak olyan torták, amiket elajándékozok a gyülekezet támogatóinak, segítőinek.

Fotók: Németh Levente