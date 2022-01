A ZAM alapkövét 2019-ben rakta le az önkormányzat, műszaki átadása már tavaly megtörtént, de a kiegészítő munkák és a pandémia miatt csak az idén került sor a hivatalos átadásra. A létesítmény a tervek szerint nyárra nyitja meg kapuit, és egész évben nyitva tart majd.

A polgármester elmondása szerint a február elsején záruló, 5 évre meghirdetett üzemeltetői pályázatra már akadnak érdeklődők. Csákovics Gyula megjegyezte, hogy a 150 négyzetméter alapterülettel, gömb alakú kiállítótérrel, vendéglátóegységgel és nagy tetőtéri terasszal rendelkező vízparti létesítmény fogadtatása igen vegyes. Ismertetése szerint ugyanakkor a létesítmény elhelyezkedése ideális, a vízparthoz és a főúthoz közel, közvetlenül a bicikli útvonal mellé épült. Az épület többfunkciós kiállítótere kezdetben virtuális játékokkal lesz berendezve, de használható lesz időszaki kiállítások, közösségi rendezvények, esküvők megtartására is. Az egybefüggő, 200 főt befogadni tudó tetőtéri teraszáról kilátás nyílik a Balatonra, programok helyszíne lehet egész nyáron át - tette hozzá a polgármester.

Az épülethez parkoló, biciklitároló és zöld terület is tartozik - jegyezte meg. A tervek szerint a későbbiekben a Zamárdi Művésztelep és más művészek alkotásai mellett a város avar kori leleteiből összeállított kiállítást is itt mutatják majd be – mondta a Csákovics Gyula.