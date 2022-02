A kaposvári Pap László és felesége ugyanis a jeles búcsújáróhely plébániájának ajándékozta az 1938. május 25–29. között Magyarországon megrendezett, 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kötődő relikviáikat. Szalai Tamás plébános lapunknak elmondta: „szent örömmel” fogadta a középkorú házaspár felajánlását, hiszen ezáltal a templomba betérők nemcsak a műemléképület láttán, illetve az oltáron elhelyezett kegyszobornak szánt díszes vagy egyszerűbb ruhák kollekciója révén pillanthatnak vissza a múltba, hanem az ajándékba kapott tárgyak is felidézik a katolikus világ 84 évvel ezelőtti, jeles eseményét. A vonatjegyek, belépőjegyek, kitűzők és érmék között látható a Serédi Jusztinián egykori érsek, hercegprímás kézjegyével ellátott levél is. Szalai Tamás plébános elárulta azt is: egy ajándék ereklye is a plébániatemplom tulajdonába került: a „magyar Kis Szent Terézként” emlegetett, korán elhunyt vizitációs nővér, a boldoggá avatás előtt lévő Bogner Mária Margit sapkájának darabkája.

A vallási turizmus fellendítésén munkálkodó plébánostól – aki szívesen mutatja be a barokk kegytemplomot, és a hozzá tartozó, felújított monostort, és a Mária-ruhák múzeumában is örömmel kalauzolja az érkező zarándokcsoportokat –, megtudtuk azt is: folyamatosan gyarapszik a Szent Szűz ruhatára; a világ különböző tájairól immár 382 ruhát varrattak és ajánlottak fel hálából a hívek. A legutóbbi, csaknem egy hónapja Siófokról érkezett.

Lőrincz Sándor