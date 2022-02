Valentin-nap alkalmából zenés-gyertyafényes hangulat és természetesen egy-egy pohár pezsgő fogadta a vendégeket, akiket szívecskékkel kirakott út navigált egyik helyről a másikra.

Kutor Veronika, a Valentin-napi fürdőzést szervező Marcali Művelődési és Szabad­idő Központ ügyvezetője elmondta: a különleges éjszakai fürdőzés mellett fotózkodhattak is a párok, különböző koktélok között válogathattak és szerelemsütikből falatozhattak. Az igazán vállalkozó szellemű vendégek a kapcsolatukról is megtudhattak ezt-azt, ugyanis pártesztek kitöltésére is lehetőség nyílt.

Végül az éjszakai fürdőzést Valentin-napi meglepetésajándékokkal sorsolás zárta. Az első alkalommal megszervezett romantikus fürdőéjszaka jól sikerült, több mint félszázan csobbantak a marcali fürdő medencéiben. Vigmond Erika





Fotó: MW