Az élményeken túl rengeteg tapasztalatot is szereztünk. A lányok bizony sokszor alulbecsülik szépségüket. A mai világban rengeteg lány küzd önbizalomhiánnyal, így sokan nem mernek belevágni egy szépségversenybe, holott minden adottságuk meg lenne hozzá. A szépségversenyek világa nem teljesen azonos a modellekével, a kettő között sok a különbség. A modellszakmában a ruhán van a hangsúly, nem a hölgyön, ezért is előny, ha valaki magas és nagyon vékony. Ezzel szemben egy szépségversenyen a báj, az arányos alak és a szép tartás fontos.

Régen voltak versenyek, ahol kizáró ok volt a tetoválás, a test­ékszer, de mára ezek már teljesen elfogadottá váltak. Aggodalomra semmi ok: akár csak egy apró mintáról van szó, akár az egész kart befedő mesterműről, nyugodtan lehet jelentkezni.

A 2022-es Tündérszépekre folyamatosan várjuk a 18–29 év közötti hölgyek jelentkezését. A részletekért és a nevezésért látogass el a tunderszepek.hu weboldalunkra!





Fotó: M. P.