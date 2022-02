Szita Károly, Kaposvár polgármestere valamint Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője is köszöntötte a megemlékezés résztvevőit.

– Köszönjük, hogy ennyien megtiszteltek jelenlétükkel – hangsúlyozta Vörös Roland, az öt éve elhunyt Maglódi Erzsébet Zsuzsanna fia. Arról is szólt: befejezték az egykori Cseri úti ABC, presszó és könyvtár rekonstrukciós munkáit, az épületben három üzletet, nyolc apartmant alakítottak ki. S ezzel remélhetően ők is hozzájárultak a Cseri városrész fejlődéséhez. A régi, megszokott elnevezéseken is változtatni szeretnének, az elhíresült Amigo ház helyett az épületet Maglódi házra keresztelték át. Elhangzott: Maglódi Erzsébet Zsuzsanna 1941-ben született Balassagyarmaton, 1962-től élt Kaposváron, s ruhatervezőként dolgozott 1992-ig a Kaposvári Ruhagyárban. Gyerekkora óta festett, festményei a természet szeretetéről és tiszteletéről tanúskodnak, s békét, nyugalmat, harmóniát árasztanak.

A megemlékezés végén Fekete Csaba állandó diakónus áldotta meg az épületet.