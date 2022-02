Három napon át tekereghetünk a finomabbnál finomabb disznóságok a Balaton legnagyobb tél gasztronómiai rendezvényén, amelyet tizenkettedik alkalommal hirdettek meg.

Fonyód Kolbászrózsákkal díszített torta keltette fel a fesztiválozók figyelmét Fonyódon. Vári Zsuzsa, a CBA balatonmáriai csapatának szószólója elmondta: saját húsüzemükben készítenek füstölt termékeket és ezek receptje alapján készítik a versenykolbászukat. Húsz csapat mérte össze kolbásztöltő tudását szombaton. A mosonmagyaróvári csapat amint megkapta a kolbásznak való húst, már neki is álltak a szeletelésének. - Sok fűszert használunk a nagyapám receptje alapján, valamint folyamatosan kóstolni kell, ez a másik titka a jó kolbásznak – mondta el Szűcs Gábor, a Győr-Moson-Sopron megyei csapat szószólója.

A címvédő öszödi csapat saját paprikával érkezett. - Egy hektáron termelem a fűszerpaprikát, 4 hét utóérlelés után szárítjuk, őröljük malomkővel, az előző fesztiválon bevált, reméljük most is – mondta el Winkler Csaba, a Balatonöszöd Községért Egyesület csapatának tagja. A békéscsabaiak a fonyódi Zsiga Csabától hallottak a rendezvényről és első ízben látogattak el a fesztiválra. Standjukon egy minitárlatot is berendeztek, a régiségek a kolbásztöltés és a disznóvágások múltját mutatta be. - Alapvető fűszereket használunk, a fokhagyma, só, kömény és paprika arányaira figyelünk, a hagyományos csabai ízesítés hírét visszük országon belül és kívül is – mondta el Pallér Sándor, a Békéscsabai Kolbászklub tagja. Leányvári Krisztina, a zsűri tagja elmondta: rengeteget fejlődtek a csapatok, szinte már művészi dekorációk, kínálótálak születtek idén. - A hagyományos íz a legfinomabb nekem, tervezem, hogy jövőre a diákjainkkal mi is elindulunk a versenyben – mondta el a Siófoki Szakképzési Centrum szakoktatója.

Forrás: Németh Levente



- Emlékszem az ötlet megszületésére, mikor 12 évvel ezelőtt a Balaton téli álmát aludta és szinte minden bezárt, nem voltak rendezvények, akkor léptek a fonyódiak és a tó legnagyobb gasztronómiai rendezvényét hozták létre – mondta el köszöntőjében Móring József Attila, a fesztivál fővédnöke, a térség országgyűlési képviselője. Hidvégi József, Fonyód polgármestere kiemelte: tavaly már nagyon hiányolták a fesztivált, de a járványhelyzetben nem tartották meg. - Idén számos szabálynak kellett megfelelnünk, a rendezvény területére csak védettségi igazolvánnyal lehet bejönni, de ennek ellenére sem csökkent az érdeklődés a téli Balaton legnagyobb fesztiválja iránt – mondta el a polgármester. Posza Róbert főszervező szerint Fonyódot és Badacsonyt össze tudták volna kötni kolbásszal, akkora mennyiség tekrgett az elmúlt három napon.

A szervezők minden évben törekednek arra, hogy segítsenek egy civil szervezetnek. Posza Róbert főszervező elmondta: idén a pécsi Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítványra esett a választásuk. - A sztárok töltötte kolbászokból és a felajánlott adományokból több százezer forint támogatás jött össze, például a Nemzeti Kézilabda Akadémia NB I-es férfi csapatának labdája ötvenezer forintért kelt el, a licitáló meghatottan mesélte, hogy a pécsi alapítvány gyógyította meg unokáját – tette hozzá Posza Róbert. Farkas Gábor, a fesztivál másik főszervezője elmondta: több mint ötven kereskedő kínálta finomabbnál finomabb portékájukat. A helyi és környékbelieken kívül érkeztek érdeklődők Makóról, Sopronból és Érdről is.