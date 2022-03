Meneteléstől volt hangos a Rét utcai óvoda tornaterme kedden délelőtt, amikor Máj Péter strázsamester vezetésével bevonultak a kishuszárok. A bátrabbak fegyvert is ragadtak a bemutatón, Kovács Ákos fogát összeszorítva mutatta be, hogyan kell a szablyával bánni. – Nem volt nehéz tartani a kardot, szívesen lennék én is ilyen sisakos huszár – tette hozzá az óvodás.

A bevonulás után a csákótól a csizmáig mindent megtudhattak a huszárok viseletéről, életéről a gyerekek. Korabeli dalokat is énekeltek, aki pedig ki tudta tartani a kardot, huszárrá avatták. – Az óvodás korosztály a legfogékonyabb, a vizuális élmény erősítheti a hazához való kötődésüket – jegyezte meg Máj Péter, a 3. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület strázsamestere. Csaknem két évtizede március 15. előtt a város valamennyi óvodájába ellátogatnak délelőtt, délután pedig a Kaposvár környékiekbe mennek huszárviseletben.

Fotók: Lang Róbert

Két év szünet után idén lesz ünnepség a Kossuth téren

– Hagyomány már, hogy márciusban jönnek hozzánk a huszárok, nagyon várják őket mindig a kicsik – mondta el Czirákiné Bagi Orsolya, a Rét Utcai Központi Óvoda óvodapedagógusa. Hozzátette: az intézményben fontosnak tartják, hogy az óvodások megismerjék a magyar jelképeket. Minden évben készül kokárda a gyerekeknek, s közösen készítenek zászlókat is, amelyet a Kossuth-szobornál tűznek ki. A járványhelyzet miatt az elmúlt két évben elmaradt az 1948/49-es forradalom és szabadságharcra emlékező központi ünnepség Kaposváron. Idén március 15-én azonban a Széchenyi téren koszorúkat, virágokat helyeznek el, majd a Petőfi téren, azután a Kossuth téren emlékeznek a hősökre.