A 245 négyzetméter alapterületű, 50 látogató befogadására alkalmas épületben látványosan mutatják be a Natura 2000-es terület élővilágát. A 85 négyzetméteres kiállítóterembe lépve időutazást is tehetünk a múltba, hiszen falain a Nagyberek történetét mutatják be.

A látogatóközpont Ordacsehi és Fonyód határában kapott helyet. – Reményeink szerint a kerékpáros turistákat is meg tudjuk majd szólítani a létesítménnyel, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egy hiánypótló ökoturisztikai létesítménye – mondta Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. – S abban is reménykedik a városvezetés, hogy a létesítménynek köszönhetően a vendégéjszakák száma is nő. A jelenlegi adatok szerint 110 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták Fonyódon, amely tíz év alatt 100 százalékos növekedést jelent.

– Szeretnénk a következő generációknak is megmutatni a Nagyberek és Somogy természeti értékeit – tette hozzá az alpolgármester. – Szerintünk a digitalizált világban fontos, hogy ilyen módon is megismerhessék a körülöttük lévő világot. Ehhez mankót jelenthetnek a városban található oktatási intézmények és a fonyódligeti Erzsébet-tábor, amikkel már felvettük a kapcsolatot, hogy a nyaraló gyerekek is látogassák a központot.