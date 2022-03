A sport- és rekreációs központ alapkövét szombaton tették le ünnepélyes keretek között.

Új tulajdonosa van a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdőnek. A meglévő üzemeltető cég részvénytársasággá alakul. A fejlesztések is hamarosan megkezdődnek, amelyhez 400 millió forint állami támogatás érkezett. A 170 millió önrésszel kiegészített fejlesztéshez a Magyar Vízilabda Szövetség további 270 millió forinttal járul hozzá. Az 570 millió forintból medencenöveléssel és műszaki fejlesztéssel járó strandkorszerűsítés valósul meg, a többi támogatás pedig sportöltöző létesítését, úszás- és vízilabdaprogram megvalósulását teszi lehetővé.

– Ezek a források rendelkezésre állnak, hamarosan megérkeznek a munkagépek is. Az összefogás alapozza meg a jövőt a településen – mondta Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője. Hamarosan egy korszerű rehabilitációs központ is megépülhet egy 3 milliárd forintos beruházás kapcsán.

T. B.



Fotó: MW