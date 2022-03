Az infrastrukturális fejlesztésre 597 millió forintot költött a tankerület, az elkészült fejlesztést pénteken adták át ünnepélyes keretek között.

A projekt keretében felújították és bővítették az 590 négyzetméteres tornatermet, az öltözőket, a vizesblokkokat és a testnevelés szertárt. Az energetikai korszerűsítés keretében a tornaterem határoló nyílászáróit kicserélték, az energiaellátás költségeinek csökkentésére az új tetőre napelemrendszert telepítettek és az épület külső hőszigetelése is elkészült.

A fejlesztésnek köszönhetően új termeket is kialakítottak, hiszen a diákok új informatika és természettudományos szaktantermet, szertárat, valamint tánctermet és nyelvi labort is használhatnak.

A felújított helyiségekbe a projekt keretében korszerű berendezési tárgyak és taneszközök kerültek. Az ünnepélyes átadón Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője, Stickel Péter, tankerületi igazgató és Hajnal Gabriella, a Klebelsbereg Központ elnöke mondtak beszédet.

K. R.