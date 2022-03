Több üzletet is végigjártunk hétfő délután, hogy megtudjuk, a lazítás ellenére mennyien használnak még maszkot. Az egyik belvárosi üzletben ottjártunkkor nemcsak a dolgozók, hanem a vásárlók is éltek az új szabállyal, és senki sem takarta el az arcát. Légrádi Gabriella, a bolt tulajdonosa lapunknak elmondta, általában csak azok húznak maszkot, akiknek alapbetegségük van, esetleg félnek attól, hogy elkapnak valamilyen fertőzést. Hozzátette, hétfőn szinte egész nap csak mosolygós arcokat látott, a vásárlók is boldogabbak voltak maszk nélkül.

Az egyik kaposvári mobiltelefon-szaküzletbe is már csak egy-két ember lépett be eltakart arccal. Bayer Krisztián, az üzlet tulajdonosa szerint azok viselnek védőeszközt, akik betegek, vagy tartanak a vírustól.

– Mától nem kell maszkot viselni, ha gondolja, akkor nyugodtan leveheti – hívták fel egy vásárló figyelmét az egyik belvárosi patikában. A gyógyszertár dolgozói minden maszkos embernek elmondták az új szabályt, a legtöbben azonban magukon hagyták a védőfelszerelést. Oláh Andrea gyógyszertári szakasszisztens az első napon azt tapasztalta, hogy tízből nagyjából ketten hordtak maszkot. Hozzátette, nemcsak a vásárlók, hanem a patika dolgozói is örülnek annak, hogy nem kell egész nap eltakart arccal kiszolgálniuk.

Néhányan azonban még az utcán sem vették le a maszkot. Sokak szerint a csípős, hideg időben azért is jó viselni, mert nem fázik meg a torkuk és az arcukat is melegíti. Egy középkorú férfi elmondta, sok mindenre allergiás, de amióta maszkot hord, szinte teljesen megszűntek a tünetei. Nem folyik az orra, és a szeme sem viszket már.

Bőrgyógyászati szempontból ugyanakkor előnyös, hogy nem kell állandóan maszkot viselni. Szakemberek több bőrkiütéses esettel is találkoztak az elmúlt hónapokban. Ennek az lehet az oka, hogy a „beteg” bőre több órán keresztül szinte alig lélegzett a maszk alatt.

Nem írhatják elő a kötelező oltást

A legfrissebb járványügyi szabályok szerint március 7-től az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban sem kötelező maszkot hordani, és a vendéglátóhelyeken dolgozók is mentesülnek a viselése alól. Ezentúl minden olyan hazai eseményen részt lehet venni, amit eddig csak védettségi igazolvánnyal lehetett látogatni. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások. Nem kell védettségi igazolvány sport-, kulturális, valamint zenés-táncos rendezvényekre, és 500 főnél nagyobb létszámú szabadtéri eseményre sem. A lazított szabályozásnak köszönhetően a munkáltatók már nem írhatják elő a kötelező oltást dolgozóiknak, és megszűnt a beutazási korlátozás is.