A nagyatádi festőművész tavaszi tárlatának a művelődési ház nagyterme ad otthont, s a látogatót a választott témákon és a lendületes ecsetkezelésen túl megbabonázza a műveiről sugárzó üde színáradat.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének legfrissebb somogyi tagja bámulatosan kezeli a színeket, s aki ismeri a Somogy Polgáraiért-díjas alkotót, számos képzőművészeti tábor koordinátorát, azt is tudja róla, ő maga is színes egyéniség. Böhönyei tárlatán – melynek megnyitóján Zsoldos Márta Piroska polgármester köszöntötte a kiállítót, illetve a helyi és a környékbeli településekről érkezett 70 fős közönséget –, a tavaszt idéző művek mellett szép számmal láthatóak bibliai ihletésű akvarellek, de modern grafikai művekkel is találkozhat a látogató. Kiállítását Savanyó Józsefné, Böhönye alpolgármestere ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Nagy Erika számos önálló és csoportos kiállítással, több országos díjjal büszkélkedhet, s mint mondta: örül, hogy a népművelés és a tanítás mellett a művészettel teljesedhetett ki az élete. Mesterei között említi Kertész Sándort, Takács Zoltánt, Kurucz Miklóst, Ország Lászlót, de Soós Tibor is tartott neki rajzkurzust, az akvarell technikát pedig Horváthné Lengyel Máriától sajátította el. A kiállító autodidakta módon kezdett el alkotni, és a megyében szervezett művésztáborokban tökéletesítette tudását. Lőrincz S.