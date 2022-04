Alig harminc nap van hátra a Giro d'Italia nagy kaposvári rajtjáig, ennek ünneplésére a város egy családi roadshow-t rendezett a Kossuth téren. A cél az volt, hogy tovább fokozzák a megyeszékhelyben a neves verseny ismeretségét, valamint felkészítsék a lakosságot, hogy milyen órási látványosságnak lesznek részesei.

A roadshow vendégei között szerepelt Dina Márton az Eolo-Kometa csapat profi kerékpáros versenyzője, illetve Till Attila, akik együttes erővel vágták le az újabb centit a visszaszámláló berendezésről.

A családi napot 10 órakor nyitották meg, ekkor indult el az első kerékpártúra is a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség támogatásával. A mostoha időjárás ellenére sokan részt vettek a több kilométeres távokon, köztük Till Attila is.

– Nagyon jó volt ez a kis kerékpártúra, az első felében még az eső sem esett, de aztán elkapott minket, annyira nem zavart, ám a végén éreztük meg, hogy jól eláztunk – mondta a műsorvezető, aki a neves verseny egyik nagykövete. – Több túra is volt ma, amelyen mentem az a családi volt, egy kényelmes tizenhárom-tizennégy kilométeres szakasz a Desedán. Elmentünk a Fekete István Látogatóközponthoz, amely nagyon szép volt és onnan jöttünk vissza.

Még nem lehet tudni, hogy Dina Márton a Giron vagy a Tour de Hongrien indul, mindenesetre az Eolo-Kometa csapata mindkét versenyen részt vesz.

– Kettő és fél éve vagyok az Eolo-Kometa tagja, a Tour de Hongrien mutatkoztam be, az idei a második profi szezonom, tavaly indultam a Giro d'Italián és egy óriási álom válna valóra, ha egy magyar rajton is ott lehetnék – hangsúlyozta a profi kerékpáros.

Délután már kitisztult az égbolt és az eső is elállt, egyre többen gyülekeztek a Kossuth téren, még a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tagjai is lelátogattak az eseményre. Péter Attila, rendezvényszervező egy jó hangulatú kvízre invitálta az érdeklődőket, amelyben a Giro d'Italiával kapcsolatban tett fel különféle kérdéseket. Minden helyes válaszadónak egy rózsaszín baseball sapka vagy napszemüveg járt.

Ezután a Hegeshow kerékpárosainak extrémsport bemutatója következett Hegedűs László kétszeres Guinness Világrekorder és huszonnégyszeres Országos Bajnok Triál versenyző, Takács Zoltán, illetve Bozsó Csaba magyar bajnok bmx-es részvételével.

Mindeközben több sátorban is várták a látogatókat trükkös bringákkal, VR szemüveggel és kézműveskedéssel biciklis alkatrészekből. Húsz nappal a nagy rajt előtt városismereti bicikliversenyt rendez a város, tíz nappal előtte pedig a Kossuth téren egy spinning-maratonnal várják majd a kerékpározás kedvelőit.