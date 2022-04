– Pontypatkót és harcsafilét vásároltam a kaposvári piacon, s alig várom, hogy elkészüljön a halászlé – mondta Gedővári Ferenc, igali nyugdíjas. – Ahogy sokan mások, úgy én is csípősen szeretem. Nagypénteken mindig halat eszünk.



Egy kiló pontyszelet 2599 forint, az amurszelet kilója 2000 forint, de volt afrikaiharcsa-filé is, amit kilónként 3350 forintért mértek a piacon. Aki szürke harcsára, konyhakész pisztrángra vagy lazacfilére vágyott, az is teli szatyor alapanyaggal indulhatott haza és a gyufatészta sem hiányzott a beszerzőkörúton, a fél kilós csomag 800 forintot kóstált.

Kovács Csaba kereskedő azt mondta: az előrelátó vevők napokkal húsvét előtt beszerzik az ünnepi alapanyagokat.



– Húsvét előtt hagyományosan nő a halfogyasztás – hangsúlyozta Szíj Kornél, az egyik kaposvári halbolt vezetője. – Egy dolog nem változott, a vásárlóink most is elsősorban a pontyot keresik, s afrikai harcsát is egyre többen fogyasztanak. Bár a takarmányárak, a bérek, illetve a szállítási költségek növekedése miatt közel 15 százalékkal drágult a hal, ám az ünnepi időszakban folyamatosan sokan vásárolnak, a forgalom ilyenkor akár 20–30 százalékkal is megemelkedhet.



Az élő ponty kilója 1390 forint, a konyhakész, szeletelt változat 2290 forint, az élő keszeget és kárászt kilónként 890 forintért adják, legalábbis ennyit kértek egy másik kaposvári üzletben. Szabó Attila halászmester, a Tógazda Zrt. somogyi üzem­egység-vezetője azt mondta: a ponty még mindig a legnépszerűbb hal. Friss szállítmányt szerdán is vittek a kereskedőknek, társaságuknak nyolc megyében csaknem 80 halastavuk van, közel 2000 hektárnyi vízfelületen gazdálkodnak, melynek nagyjából 60 százaléka megyénkben található.



– Fogas, harcsa, pisztráng, ez a három fő fogásunk, vendégeink körében közkedveltek a halas ételek – hangsúlyozta Nagy Gyula, kaposvári étterem-tulajdonos. – Az ünnepek alatt is arra számítunk, hogy jó néhányan ezekből az ételekből rendelnek, sokan már foglaltak helyet húsvétra is.