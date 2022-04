Fejben már megvannak a tervek egy horgásztó kialakítására Somogytúron, ám a település vezetése nem csak egy tavat, hanem egy komplex beruházást képzel el a falu és a 67-es számú főút által körülölelt területen.



– Itt valamikor egy halastó volt, Kunffy Lajos tulajdonát képezte – mutatott körbe Takács János polgármester a fejleszteni kívánt területen. Az évek során azonban váltották egymást a tulajdonosok és a természet is visszavette, ami az övé. Mostanra aljnövényzet és fák állnak az egykori parton, ahol a festő is szívesen megfordult.



Egy közel százmillió forintos beruházás keretében nem csak horgászási lehetőséget képzel el a településvezető, de egy kempinget és pihenőparkot is álmodott a területre, amely a kétszer kétsávosra bővülő főút mellett könnyen elérhető úti cél lehet a turistáknak. Nehezíti a fejlesztést, hogy az útépítés idején nem tudnak nekifogni, mert a szervizutak kijelölése miatt megváltoztak a környéken a helyrajzi számok. Emiatt az osztatlan közös tulajdonban lévő területet sem tudja megvásárolni Somogytúr önkormányzata. Amint az adminisztrációs akadályok elhárulnak, nyélbe ütné az üzletet a településvezetés és elkezdik felkeresni a régi töltést és a zsilipet. S kezdődhet a növényzet kiirtása, a fák tuskózása.

Somogytúr folyamatosan és látványosan fejlődik. A turisztikai tervek mellett készül a Kunffy emlékmúzeum rekonstrukciója is, ahol jelenleg a parkosításokat végzik. Takács János polgármester nagy változásokról számolt be. Elkészült a temető parkosítása is, ahol egy hektárnyi területen újították meg a növényzetet. Az önkormányzat az elhanyagolt házak felvásárlását is tervezi a közeljövőben, így nagyjából négy házat vásárolna meg a település saját forrásából. Amennyiben pályázati lehetőség lesz rá, akár szolgálati lakást is kialakíthatnak bennük. S azt is tervezi a polgármester, hogy lesz közülük olyan, amelyiket felújítva értékesítenek. A településen nem csak a fejlesztések és a tervek készülnek, de egyre élénkebb a közösségi élet is. A közelmúltban megalakult a hagyományőrző klub. Az újonnan bejegyzett civil szervezetben 14 éves a legfiatalabb és 86 éves a legidősebb tag. Célul tűzték ki, hogy felelevenítsék és ápolják Somogytúr hagyományait, amelyek mostanáig méltatlanul a feledés homályába merültek. A közeljövő feladata lesz, hogy a hagyományőrzők „főhadiszállásán”, vagyis a művelődési ház udvarán egy kemence épüljön. Ennek kivitelezésére már meg is találták a tökéletes iparost, hiszen Tóth János nyugdíjas kőműves felajánlotta, hogy leporolja magas fokú szaktudását és elkészíti a sütőalkalmatosságot.

A fiataloknak is kedvez az önkormányzat, hiszen gyermeknap alkalmából április 28-án ingyenes kiránduláson vehetnek részt. A somogytúri gyerekek a Fővárosi Növény- és Állatkertet látogathatják meg az önkormányzat jóvoltából.



