Szennyestartó, szemeteskuka, hűtőtáska, fűnyíró gyűjtőrekesze. Egyebek mellett ezek a használati tárgyak is új funkciót kaptak a pénteki iskolatáska-mentes napon, mert mint kiderült, iskolafelszerelés hurcolására is alkalmasak.

– Az egyik közösségi oldalon láttuk az ötletet, hogy iskolatáska-mentes napot tartottak, s mivel a barátnőimmel a diákönkormányzat tagjai vagyunk, azonnal szervezkedni kezdtünk – mondta a hatodikos Csapó Izabella, aki pénteken egy rózsaszín játékbabakocsiban hozta a felszerelését.

– A gyerekek érdeme, hogy ez a nap kissé furára sikerült, pillanatok alatt plakát készült, kihirdették és megvalósították a programot, a szervezésben szinte az egész felső tagozat és néhány alsós diák is részt vett – mondta Horváthné Kálecz Beáta, a diákönkormányzat munkáját koordináló pedagógus.

Az első óraközi szünetben egy kis felvonulást is tartottak a gyerekek, hogy megismerkedjenek egymás ötleteivel. Volt, aki még betörőnek is beöltözött, hogy hatásosabb legyen a dollárszimbólumos zsákjával a hátán.

– Eredetileg a bátyámat szerettem volna megkérni, hogy cipelje utánam a könyveimet, ám nem vállalta, így maradt a szánkó, amivel magam után húzom a felszerelésem – mutatta Detári Míra a rózsaszín műanyag bobot.

– Nagyon kedves a nagypapám, hogy ezt a halkiemelő hálót kölcsönadta, egy ilyen eszközét tönkretettem már, de erre most vigyázok – emelte meg a frissen merített tankönyveket Papp Jázmin.

– Reggel jutott eszünkbe, hogy milyen nap van, így az egyik helyről elhoztuk a bevásárlókocsit, de tanítás után visszavisszük – mondta Bódis Botond és Soós Ádám, akiknek mintáját többen is követték.

– Ma úgy érzem magam, mint egy gázszerelő, ez a szerszámosláda legalább negyven kiló, ha benne vannak az eredeti szerszámok, ám azokat nem hagytuk benne, elég a tankönyveket is cipelni – mutatta Varga Bence Dominik.

A legkönnyebb dolga azonban Szabó Zsombornak és osztálytársainak volt, akik egy kerekesszékben tolták hol a felszereléseiket, hol pedig egymást.

Az iskolafelszerelést nagy súlya miatt hátizsákban sem egyszerű hurcolni, nemhogy valami olyasmiben, amit még ráadásként kell cipelni. A pénteki iskolatáska-mentes nap ekképpen a nehézségek leküzdésére is ráirányította a gyerekek figyelmét.

– Küzdelmes napunk van, ám az élmény felülírja a nehézségeket – mutatott végig a felvonulókon Horváth Péter, aki pedagógusként szintén csatlakozott a gyerekek kezdeményezéséhez: kislányaitól kért kölcsön egy játékbabakocsit a „no backpack day”-re. – Ami azonban a legfontosabb: a gyerekeknek a kreatív gondolkodásukat kellett bevetniük, s ha szétnézünk, láthatjuk, nagyon jól sikerült.





Fotó: Lang Róbert