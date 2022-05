Az óvodások az intézmény udvarán, több helyszínen ismerkedhettek meg a különleges állatokkal. A többféle hüllő mellett mongol futóegér, leopárd gekko, afrikai fehér hasú törpe sün, hegyi agáma, skorpió és mexikói axolotl is néhány órára vendége volt az óvodának. A gyerekek egyik legnagyobb kedvence azonban az afrikai származású szavanna varánusz volt. A négyéves, körülbelül 10 kilogrammos állatot Kelemen László magángyűjtő mutatta be a gyerekeknek. A varánusz hősiesen helytállt, hiszen jól bírta az óvodások kitartó simogatását. A hüllő a sok érintéstől is teljesen nyugodt maradt, a közelben lévő tyúkok és nyulak, melyek az óvoda udvarán nevelkednek, azonban felkeltették érdeklődését és a varánusz többször is kíváncsian indult feléjük. Kelemen László érdeklődésünkre elmondta, az egyébként teljesen nyugodt varánusz vélhetően azért vette az irányt a tyúkok felé, mert olykor-olykor csirkebelsőséggel is szokott táplálkozni.