– Nálunk most nagyjából húsz százalékkal többen jelentkeznek műszaki vizsgára, mint amennyien az utóbbi hónapokban regisztráltak – mondta szerdán ifj. Lengyel István, a kaposvári Uno Kft. vizsgabiztosa, aki egy nyolcéves dízel egyterűt vizsgáztatott. – A folyamat májusban erősödött fel, a héten is több olyan autós jött, aki a járvány alatt lejárt műszakival közlekedett. A kedd éjféltől életbe lépett háborús veszélyhelyzet részleteiről egyelőre nem tudok semmit, ám szerintem továbbra is sokan meg akarják szerezni a műszaki vizsgát. Egy ellenőrzés ugyanis felderíti a hibákat, s kiderül, hogy a gépkocsi alkalmas vagy sem a közlekedésre.