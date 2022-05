Biró Norbert, a megyei közgyűlés és a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke ismét a borászok összefogásának, Klotz Péter polgármester pedig az értékek felismerésének, vállalásának és továbbvitelének fontosságát hangsúlyozta, példaként állítva a Somogyi borászok és hobbiborászok nyílt borversenyét is. A házigazda b azt is elmondta: a 68 fehér, 14 rozé és 34 vörösborhoz csatlakozott még 1 siller, 2 fehér gyöngyöző, 1 rozé gyöngyözőbor és 2 fehér pezsgő is. A verseny nemzetköziségét 22 horvát bor részvétele biztosította.

Mint ismert: a Somogy Megyei Közgyűlés, a Somogyi Hírlap Szerkesztősége, a Szőlősgyöröki Hegyközség, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Szent Anna Borház, Szőlősgyörök Község Önkormányzata, a Szőlősgyöröki Borbaráti Kör - 2 év kihagyás után – 12. alkalommal rendezte meg a hagyományossá vált borversenyét, melyet annak idején Komáromi Ferenc álmodott és valósított meg.

Az eredményhirdetésre – a szokásoknak megfelelően – várni kell, erre ugyanis ünnepélyes keretek között kerül sor 2022. június 16-án, 14 órakor a szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Művelődési Házban.