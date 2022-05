– Nem kell Kaposvárra menni, sorba állni, időpontot kérni az orvosi vizsgálatokhoz! – sorolta a helyi szűrővizsgálatok előnyeit a 67 éves Orsós Györgyné, aki kíváncsi az eredményeire. Jakab Zoltán 2017-ben infarktust kapott, számára ezért fontos az állapotfelmérés. Csökölyben 2019-ben már járt a szűrőbusz, akkor a település 70 százaléka részt vett a vizsgálatokon, mondta a polgármester, Jakab Csongor.

A szűrőbuszokon általános állapotfelmérésre, vércukor, vérnyomás és koleszterin mérésre, a csontritkulás megállapítására, szájüregi és nőgyógyászati szűrésre, kardiológiai vizsgálatokra, és az idén pulmonológiai vizsgálatokra is lehetőség van. Ultrahanggal a nyaki erek állapotát is felmérik, a stroke kockázatát mérlegelve. A bőrgyógyászati vizsgálatokra is jelentkezhetnek a betérők.

– Nem szabad homokba dugni a fejünket, mert a szűrés életet menthet!– jelentette ki Csökölyben Müller Cecília országos tisztifőorvos. – Mindenkihez bekopogtatunk a szűrésekkel, mert az elváltozások korai felismerésével sikeresen gyógyíthatók a betegségek.

A program eredményességét mutatja, hogy 2018-2021 között összesen 371 településen, 416 szűrési napon több mint 30 ezer páciens vizsgálata történt meg. 2021-ben a szűréseken részt vevők 40 százalékánál találtak valamilyen elváltozást. Az idén 11 megyében 53 településre látogatnak el a szűrőbuszok, összesen 76 szűrési napon. Ezek olyan települések, ahol már jártak a korábbi években, így visszacsatolást is adnak a pácienseknek az ismételt vizsgálatokkal. További településekre is elmennek 2022-ben civil szervezetektől, önkormányzatoktól, valamint munkahelyekről érkező kérések alapján.

A szűrés után jön az életmódváltoztatás

A szűrővizsgálatokon a paletta egyre bővül az egészségfejlesztési irodákkal, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézettel, valamint az idén új partnerként az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel együttműködésben. Bogos Krisztina, a pulmonológiai intézet főigazgatója a dohányzás megelőzésének fontosságáról beszélt. Vajer Péter, a kardiovaszkuláris intézet osztályvezetője elmondta: a szűrővizsgálat csak az első lépés, a következő az életmódváltoztatás. Adataik szerint eddig 3500 szűrővizsgálaton 700 hipertóniás és 25 pitvarfibrillációs esetet találtak.

Az egészségben eltöltött életévek száma növekedjen

Egy év alatt átlag összesen 30 ezer magyar embert vesztünk el olyan daganatos megbetegedésekben, melyek jó része megelőzhető lenne, mutatott rá Müller Cecília. Somogy megyében ez 1054 halálesetet jelentett 2020-ban, ez Csököly teljes lakosságának megfelelő szám. Tavalyelőtt a daganatos betegségben szenvedők 3,5 százaléka elhunyt a megyénkben. A születéskor várható élettartam egyre nő, de így is öt évvel vagyunk elmaradva az eu-s átlagtól, de ennél is fontosabb, hogy az egészségben eltöltött évek száma növekedjen.