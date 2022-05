Csabainé Kósz Erika, a Tar Csatár Központi Óvoda vezetője negyven éve kezdett óvónőként dolgozni. Most vezetőként ugyanazt a jelenséget tapasztalja, amit egykor pályakezdőként. – Tizennyolc évesen, amint végeztem a Táncsics gimnázium óvóképzőjében, azonnal huszonkilenc kiscsoportost bíztak rám – mondta. – Akkoriban is kevés volt az óvodapedagógus – mondta Csabainé Kósz Erika, aki a rendszerváltás után egy szakmai felfutást tapasztalt, jelenleg viszont tudna több óvónőnek is helyet biztosítani.

– Nemcsak a mi tagintézményeinkben, hanem az egész városban tapasztalható óvónő hiány – tette hozzá. – Három tagintézményünkben összesen négy óvónő hiányzik, mert ketten idén nyugdíjba mennek, de két további hely marad. Bízom benne, hogy a pályakezdőkre lehet számítani. Nálunk is van pedagógiai asszisztens és dajka is, akik éppen óvodapedagógiai tanulmányaikat végzik. Remélhetőleg maradnak a pályán és támaszkodhatunk rájuk – tájékoztatott a vezető óvónő.

A Festetics Karolina Központi Óvoda tagintézményeiben is van négy hely, többen nyugdíjba mennek, de gyesről visszatérő óvodapedagógusokkal és átcsoportosítással orvosolható a hiányuk. Csoportmegszüntetésről egyelőre szó sincs.

Bekesné Porczió Margit 1987 óta vezető óvodapedagógus. Szerinte fel kellene mérni elsősorban az intézmények gyermeklétszámát és aszerint cselekedni. – Azt tapasztaltam, hogy a belvárosi óvodákban csökken inkább a gyermeklétszám, a kertvárosi részeken viszont egyre nő – mondta. – Ennek az az oka, hogy az elmúlt időszakban egyre többen költöztek ki külterületekre, környező településekre, s onnan a legközelebbi óvodákba hordják a gyerekeket. Toponárra Zimányból, Orciból, Patalomból is járnak kicsik a köznevelési megállapodás miatt – mondta az óvodavezető, aki szerint mentőövként egyensúlyba lehetne hozni az óvodai létszámokat.

Ottragadtak negyven éve

Negyven éve, egy iskolaépületben kapott átmenetileg helyet a Szentjakabi Óvoda, egy egykori családi házban. A helyiek annyira ragaszkodtak az intézményhez, hogy kiharcolták: maradjon meg nekik az óvoda. Időközben bővítették és felújították az épületet, amelybe száz százalékig roma kisgyermekek járnak. Ők adtak műsort a pénteki ünnepségen, amelyen az intézmény elmúlt négy évtizedére emlékeztek.

– Az óvónők városszerte megállják a helyüket, de ebben az intézményben kiemelte fontos a nevelő tevékenységük, mert a gyermekeken keresztül családokat is nevelnek – mondta Szita Károly polgármester, aki az intézmény dolgozóinak és vezetőjének megköszönte az erőfeszítést.

– Negyed évszázada dolgozom itt, négy éve vezetem az intézményt – mesélte Török Csabáné, tagintézmény vezető, aki egykori és jelenlegi kollégákat is köszöntött az ünnepségen. – A jubileum kapcsán fényképek, elismerő oklevelek kerültek elő, amelyek sok élményt elevenítettek fel. Többet kiállítottunk az előtérben. Öröm volt nézni az ide járó gyerekek szüleinek boldog arcát, akik egykor maguk is itt voltak óvodások.

– Soha nem bántam meg, hogy ide jöttem, azt csináltam, mit szeretek. Ha valaki látta, hogy honnan indultunk, és most körülnéz, ugyanúgy borsódzik, mint most én – mondta könnyeivel küszködve az intézmény első vezetője, Schellinger Jánosné a pénteki ünnepségen.