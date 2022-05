Az Országos Petőfi Sándor Társaság, a kiskőrösi önkormányzat, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány közösen hirdetett pályázatot kortárs képző-, ipar- és tervezőművészek számára a lánglelkű költő születésének 200. évfordulója tiszteletére.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) szakmai támogatásával tavaly kiírt pályázat igencsak népszerű volt az alkotók között. A zsűri a legkiválóbb 90 mű közé beválogatta Nagy Erika nagy méretű akvarelljét is. A nagyatádi művésztanár – aki MAOE-tag – „Engemet megölni nem lehet” címmel lendületes ecsetkezeléssel készített, dinamikus festményt küldött be – megjelenítve a költő ködbe vesző alakját és a magyar trikolór színeit is.



Mivel a pályázatot 1985 óta számos alkalommal meghirdették már, így a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban az országban egyedülálló Petőfi témájú kortárs gyűjtemény jött létre. A közel félezres gyűjteményből határon innen és túl is rendeztek kiállításokat. A gyűjtemény önkéntes felajánlással gazdagodik; Nagy Erika is felajánlotta akvarelljét e nemes célra. A tematikus kiállítás december 31-én nyílik.