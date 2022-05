Sokat kellett győzködnie a rend őreit a bejelentőnek, hogy komolyan vegyék, amikor azzal hívta őket: egy kenguru áll az igali buszmegállóban. Pedig valóban ez történt, és az országban a legjobbnak választott somogyi telefonügyeletes ki is bogozta az igazságot.

A tavalyi év ügyeletese lett tiszthelyettesi kategóriában Varga Zoltán főtörzszászlós, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjának munkatársa. A siófoki rendőrkapitányságra és az M7-es autópálya somogyi szakaszára befutott telefonhívásokat kezeli, valamint a rendőrségi járművek irányítása is a feladata. A nyári idegenforgalmi szezonban napi 80–90, de akár 120 is lehet a napi „küldések száma”, ahogy a rendőri szakzsargon fogalmaz. A csendháborítástól kezdve a verekedésekig, a tulajdon elleni bűncselekményekig minden bejelentés hozzá fut be, de a szabálysértések, balesetek, sőt a közúti torlódások is munkát adnak neki. Ilyenkor sokszor van a vonal túlsó végén ideges vagy ijedt, bajba került ember.



– Nyugodtnak kell maradni minden helyzetben, mert ha mi nem vagyunk higgadtak, abból semmi jó nem sül ki – mondta. – Azért hívnak bennünket, mert más nem tud segíteni.

Minden hívást komolyan kell venni, mert szándékos, rossz telefonviccekkel nem találkoznak, ugyanis miután az egységes segélyhívó rendszer életbe lépett, már szűrve jutnak el hozzájuk a bejelentések. A tűzoltók ügyeleteseivel közösen, modern körülmények között dolgoznak. Az egész napos szolgálat végére már alaposan elfárad a rendőrségi ügyeletes.

Határőrként kezdte a szakmát.

Forrás: Muzslay Péter

– Tizennégy éve csinálom ezt, s a díjra a feletteseim terjesztettek elő feltehetően a helytállásomért, az emberekkel való viszonyomért és a munkabírásomért – mondta Varga Zoltán. – Az országban a legjobb rendőrségi ügyeletesnek lenni valóban rangot jelent...

Sok története van a múltból, a viccestől a szomorúakig. Mulatságos volt az említett szökött kenguru esete, de sok bűnöző elfogásában is részt vett, náluk mindennap történik valami.

Határőrből lett telefonos specialista: a horvát–magyar határon kezdte még 1993-ban, és a határőrség integrációja után került a Somogy Megyei-Rendőr-főkapitányságra 2008-ban. Gyékényesen lakik a családjával, és a határ mellől jár dolgozni a megyeszékhelyre naponta. Két nagy fia van, az egyik a katasztrófavédelemnél dolgozik, a másik elektronikát tanul technikumban.