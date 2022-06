A magyaregresi polgármester is lassan több időt tölt a fűnyíró traktoron, mint a hivatalban. Bodor Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hat közmunkás a Start-programban dolgozik, ketten a hosszabb idejű foglalkoztatási programban dolgoznak, az ő feladatuk a fűnyírás is. – Ennyi emberrel nem lehet hatékonyan gondozni az utcákat – hangsúlyozta Bodor Zoltán. – Rendet kell tartani a két focipályán, a temetőben, a parkokban és mivel zsáktelepülés vagyunk, ezért nagyon sok út is az önkormányzathoz tartozik. Általában a szabadidőmben és a hétvégén nyírom a füvet. Van egy főállásom, a polgármesteri feladatokat társadalmi megbízatásban látom el, ezért akkor tudok kaszálni, amikor az időm engedi – mondta Bodor Zoltán.

Bodor Zoltán, ha kell átül a polgármesteri székből a traktorra.

Forrás: Muzslay Péter



Orciban is be kell segíteni a közmunkásoknak, mert a három közfoglalkoztatott nehezen bír a nagy területekkel. Vass Péter polgármester lapunknak elmondta, alkalmanként a falugondnokkal ők is kaszálnak. Ilyen időjárásnál nagyon gyorsan nő a fű, ezért megállás nélkül nyírni kell azt. – Nagyon sok pénzt felemészt a munka. Az előző hónapban csak üzemanyagra 150 ezer forintnál is többet költöttünk el – mondta Vass Péter. – Emellett fizetnünk kellett a bérmunkáért is. Zimánytól és Magyaratádtól kértünk gépi segítséget, hogy minden utca és út rendezett legyen – tette hozzá a polgármester.



Parlagfűre vadászik a közmunkás

Alsóbogáton kizárólag a polgármester és a falugondnok nyírja a füvet. Süle Tibor, a település vezetője lapunknak elmondta, hiába van hét közmunkása, ők a mezőgazdasági programban dolgoznak, ezért a területek gondozásában nem vehetnek részt, ahhoz külön engedélyt kell kérni a munkaügyi központtól. A közmunkások akkor ragadnak kaszát, amikor parlagfű-mentesítést kell végezni a faluban – emelte ki a polgármester. Süle Tibor hozzátette, mindig is segített a települési munkákban, kötelességszerűen 4 éve nyírja a füvet. Hangsúlyozta, régóta szorgalmaz már egy olyan megoldást, amivel a település-üzemeltetést el lehetne látni, az elképzelését azonban egyelőre még nem támogatták.



Fotó: M. P.