Munkagépektől hangos Somogyjád ezekben a napokban is. A József Attila utcában a csapadékvíz-elvezetésen dolgoznak. – A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 350 millió forintot nyertünk és a napokban megkezdődött a kivitelezés – mondta el Lőrinczné Kiss Ilona polgármester. Hozzátette: a somogyi megyeszékhely környékén 2003-ban elsőként készült el a település teljes csatornázottsága, most pedig cserélik az átereszeket a József Attila és a Kálvin János utcában. – A külterületről érkező sok esővíz földdel keveredve eltömítette az árkokat és most a pályázat révén lehetőségünk lesz ezt megoldani – emelte ki a polgármester. Az elmúlt években a vendégház, a polgármesteri hivatal és a művelődési ház energetikai fejlesztése is befejeződött. A Civilek háza korszerűsítése pedig hamarosan elkészül.

– Fontosnak tartottuk, hogy középületeinket korszerűsítsük, hiszen hat település érdekét szolgálja az infrastruktúránk fejlesztése – mondta el Lőrinczné Kiss Ilona.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében ipari parkot hoztak létre. Csaknem kilencmillió forintból a ravatalozó felújítása is hamarosan megkezdődik, kijavítják a tetőszerkezetet és a festés-mázolásra is sor kerül. Szeretnék a helyi konyhát is felújítani, ami az óvodai és iskolai étkeztetés mellett öt település szociális étkezését is biztosítja.

A polgármester elmondta: állami támogatással a Somogyjád–Bodrog közötti út felújítására is sor kerülhet. – 300 millió forintból szeretnénk korszerűsíteni az összekötő utat, ezzel az elmúlt két évet tekintve meghaladja a beruházásaink összértéke az egymilliárd forintot – emelte ki Lőrinczné Kiss Ilona.