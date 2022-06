– Szeretett volna bemutatkozási lehetőséget kínálni a helyi és környékbeli hobbiborászoknak, hogy kapjanak visszaigazolást a nedűkről – tette hozzál Komáromi Nikolett. Az idén a tizenkettedik alkalommal megrendezett versenyt a Somogy Megyei Önkormányzat, a Somogyi Hírlap, a helyi önkormányzat és helyi hegyközség támogatásával rendezték meg. A borversenyt május 25-én tartották és szerdán a díjkiosztót rendezték a helyi művelődési házban. Az idén is az aranyérmek mellett értékes ajándéktárgyakkal díjazták a legjobb borokat. A legeredményesebb hobbi borász, a szőlősgyöröki Szentpáli Imre a Komáromi Ferenc emlékdíjat kapta. Klotz Péter polgármester házigazdaként köszöntötte a résztvevőket és örömét fejezte ki, hogy a dél-balatoni régió borosgazdái egyre jobban felzárkóznak a nagy vörös boros vidékekhez. Biró Norbert, a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnökeként elmondta: a bor speciális termék, hiszen a termelők az arcukat adják a termékeikhez, így nem csak hitelesítik, hanem beazonosíthatóvá teszik és ez is kedvet csinál a borkóstolókhoz, amelyek során megismerkedhetnek a borásszal, tovább viszik a borászat jóhírét a térségben, az országban és az ország határon túl is. – A jó bornak kell a cégér, ez pedig a minőség lehet, bízok abban, hogy ez a nemes hagyomány tovább folytatódik a borkedvelők örömére – emelte ki az elnök.

Sor-szám Fajta Évjárat Termelő Termőhely Pont Minősítés 12. Chardonnay 2020 Vinaria Soldo Kaptol 19,40 nagyarany 123. Tramini kései szüret 2019 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 19,28 nagyarany 38. Syrah 2020 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 19,26 nagyarany 8. Zenit 2021 Miklós Pince Balatonboglár 19,22 nagyarany 36. Merlot 2019 Nagy Gábor Balatonendréd 19,12 nagyarany 56. Királyleányka 2021 Szentpáli Imre Szőlősgyörök- Kisbanyászó 19,04 nagyarany 90. Cabernet Franc 2018 Garamvári Szőlőbirtok Kft. BalatonlelleSinai hegy 19,00 arany 5. Zöld veltelini 2021 Rubin Borászat Balatonkeresztúr 18,96 arany 89. Cabernet Sauvignon 2018 Garamvári Szőlőbirtok Kft. BalatonlelleSinai hegy 18,92 arany 7. Királyleányka 2021 Nagy Gábor Balatonendréd 18,90 arany 120. Grasevina 2020 Vinaria Pavlovic Kaptol 18,86 arany 66. Grasevina 2021 Josip Novak Kaptol 18,84 arany 24. Királyleányka pezsgő 2021 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 18,80 arany 88. Merlot 2019 Darázs István Kapoly 18,8 arany 4. Zöld veltelini 2021 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 18,74 arany 9. Rajnai Rizling 2021 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 18,72 arany 59. Sauvignon Blanc 2021 Vinaria Pavlovic Kaptol 18,70 arany 109. Sauvignon Blanc 2021 Garamvári Szőlőbirtok Kft. Balatonlelle 18,70 arany 39. Syrah 2019 Veleuciliste U Pozegi Kaptol 18,68 arany 124. Irsai Olivér pezzsgő extra dry 2021 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 18,68 arany 85. Merlot 2021 Somogyi István Szőlősgyörök Kisbanyászó 18,62 arany 117. Grasevina 2021 Dosen Tomislav Kaptol 18,62 arany 64. Grasevina 2021 Bruno Zadro Kaptol 18,56 arany 3. Rizlingszilváni 2021 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 18,54 arany 6. Királyleányka 2021 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 18,54 arany 70. Cserszegi fűszeres 2021 Garamvári Szőlőbirtok Kft. Balatonlelle 18,54 arany 74. Olaszrizling-Sárga muskotály gyöngyöző bor 2021 Pócz József Balatonboglár 18,54 arany 33. Kékfrankos - Merlot 2018 Rubin Borászat Balatonkeresztúr 18,52 arany 110. Sauvignon Blanc 2020 Vinaria Kaptol Kaptol 18,52 arany 115. Grasevina 2021 Dalibor Mikic Kaptol 18,42 ezüst 119. Grasevina 2020 Vinaria Pavic Kaptol 18,4 ezüst 28. Kékfrankos rozé 2021 Miklós Pince Balatonboglár 18,36 ezüst 13. Chardonnay 2020 Vinaria Pavic Kaptol 18,34 ezüst 11. Sauvignon 2021 Vinaria Pavic Kaptol 18,32 ezüst 30. Zweigelt 2021 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 18,32 ezüst 40. Cabernet Sauvignon 2020 Kalafatics Jánosné Szőlősgyörök 18,3 ezüst 53. Rizlingszilváni 2021 Casia Vinaria Balatonlelle 18,30 ezüst 71. Irsai Olivér 2021 Trunkó Családi Pincészet Szőlősgyörök 18,3 ezüst 81. Vörös cuvée 2020 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 18,30 ezüst 60. Sauvignon Blanc 2020 Vinaria Pavlovic Kaptol 18,23 ezüst 118. Olaszrizling 2020 Lóki József Szőlősgyörök 18,16 ezüst 78. Merlot rozé Bio 2021 Rubin Borászat Balatonkeresztúr 18,10 ezüst 37. Merlot 2017 Szentpáli Imre Szőlősgyörök- Kisbanyászó 18,06 ezüst 72. Irsai Olivér 2021 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 18,00 ezüst 86. Merlot 2021 Szentpáli Imre Szőlősgyörök Kisbanyászó 17,98 ezüst 126. Cabernet Franc - merlot rozé 2021 Nagy Gábor Balatonendréd 17,98 ezüst 111. Sauvignon Blanc 2021 Kalafatics János Szőlősgyörök Sandihegy 17,96 ezüst 129. Kékfrankos rozé gyöngyöző bor 2021 Trunkó Családi Pincészet Szőlősgyörök 17,94 ezüst 116. Grasevina 2021 Ivan Valentic Kaptol 17,92 ezüst 136. Kékfrankos 2020 Nagy Tamás Balatonlelle 17,92 ezüst 18. Olaszrizling 2021 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 17,90 ezüst 134. Merlot - Cabernet Sauvignon 2021 Szekeres István Balatonboglár 17,90 ezüst 140. Pinot Noir 2020 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 17,86 ezüst 16. Olaszrizling 2021 Miklós Pince Balatonboglár 17,84 ezüst 87. Merlot Bio 2020 Rubin Borászat Balatonkeresztúr 17,84 ezüst 113. Chardonnay 2021 Darázs István Kapoly 17,82 ezüst 27. Kékfrankos rozé 2021 Trunkó Családi Pincészet Szőlősgyörök 17,8 ezüst 55. Zöld veltelini 2021 Szentpáli Imre Szőlősgyörök- Kisbanyászó 17,8 ezüst 63. Chardonnay 2021 Szent Anna Borház Balatonboglár 17,78 ezüst 61. Sauvignon 2021 Dosen Tomislav Kaptol 17,76 ezüst 108. Zenit 2021 Somogyi Balázs Szőlősgyörök Újhegy 17,76 ezüst 65. Grasevina 2021 Ferdinand Novak Kaptol 17,74 ezüst 69. Grasevina 2021 Vinaria Kaptol Kaptol 17,74 ezüst 80. Kékfrankos Zweigelt cuvée 2021 Illés Norbert Kadarkút 17,74 ezüst 62. Chardonnay 2021 Kovács József Buzsák - Cseralja 17,72 ezüst 112. Chardonnay 2021 Szentpáli Imre Szőlősgyörök Kisbanyászó 17,72 ezüst 101. Fehér cuvée 2021 Dakos Ákos Szőlősgyörök 17,66 ezüst 31. Merlot- Kékfrankos 2020 Lóki József Szőlősgyörök 17,64 ezüst 67. Grasevina 2021 Vladimir Cakalic Kaptol 17,64 ezüst 83. Cabernet Sauv. Cab. Franc cuvée 2020 Trunkó Családi Pincészet Szőlősgyörök 17,64 ezüst 127. Kékfrankos rozé 2021 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 17,64 ezüst 29. Kékfrankos rozé 2021 Szabó Péter Nagyberény 17,62 ezüst 75. Cabernet Franc-Merlot rozé 2021 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 17,60 ezüst 19. Olaszrizling félédes 2021 Pickelhaupt Péter Balatonboglár 17,56 ezüst 17. Olaszrizling 2021 Szabó Péter Nagyberény 17,46 bronz 139. Pinot Noir 2021 2Varga Pince Szőlősgyörök 17,42 bronz 14. Chardonnay 2020 Pócz József Balatonlelle 17,40 bronz 77. Merlot rozé 2021 Phoenix Szőlőbirtok és Borház Balatonlelle 17,40 bronz 26. Kékfrankos - -Zweigelt rozé 2021 Illés Norbert Kadarkút 17,36 bronz 34. Merlot 2019 Szentpáli Imre Szőlősgyörök- Kisbanyászó 17,34 bronz 25. Merlot rozé 2021 Péntek Attila Balatonlelle 17,28 bronz 32. Zweigelt 2020 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 17,28 bronz 122. Tramini 2021 Péntek Attila Balatonlelle Tót hegy 17,26 bronz 125. Zweigelt rozé 2021 Vanyúr András Toponár 17,26 bronz 106. Királyleányka 2020 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 17,24 bronz 121. Cserszegi fűszeres 2021 Illés Norbert Kadarkút 17,24 bronz 130. Cabernet Franc siller 2020 Vanyúr András Toponár 17,20 bronz 52. Rizlingszilváni 2021 Flaska Viktor Balatonlelle 17,1 bronz 58. Zenit 2021 Major Lajos Lengyeltóti 17,10 bronz 73. Királyleányka Gyöngygyöző bor 2021 Trunkó Családi Pincészet Szőlősgyörök 17,08 bronz 102. Rizlingszilváni 2021 Tóth Roland Marcali 17,02 bronz 15. Olaszrizling 2021 Pápa Ferenc Balatonöszöd 17 bronz 82. Merlot-Cabernet Sauvignon cuvée 2020 Szabó Péter Balatonlelle 16,92 bronz 23. Muskotály édes 2021 Veleuciliste U Pozegi Kaptol 16,9 bronz 2. Rizlingszilváni 2021 Somogyi Tamás Szőlősgyörök - Banyászó 16,86 bronz 22. Muskotály félédes 2021 Miklós Pince Balatonboglár 16,86 bronz 41. Cabernet Sauvignon 2020 Hujber Pince Kft. Balatonboglár 16,82 bronz 128. Merlot rozé félédes 2020 Szentpáli Imre Szőlősgyörök-Kisbanyászó 16,8 bronz 20. Irai Olivér Bio 2021 Rubin Borászat Balatonkeresztúr 16,74 bronz 131. Merlot- Cabernet Sauvignon 2021 Bene János Balatonlelle - Kishegy 16,74 bronz 35. Merlot 2019 Vinaria Soldo Kaptol 16,7 bronz 137. Kékfrankos 2020 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 16,70 bronz 1. Fehér cuvée 2021 Fülöp János Marcali 16,68 bronz 135. Kékfrankos 2021 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 16,68 bronz 21. Irsai Olivér 2021 Miklós Pince Balatonboglár 16,66 bronz 105. Királyleányka 2021 Vanyúr András Toponár 16,64 bronz 104. Királyleányka 2021 Orbán János Táska Szadó 16,58 bronz 107. Királyleányka 2021 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 16,4 oklevél 133. Merlot - Syrah 2021 Szent Anna Borház Szőlősgyörök 16,38 oklevél 132. Vegyes vörös 2021 Pápa Ferenc Balatonöszöd 16,36 oklevél 10. Rajnai Rizling 2021 Zdenko Perzel Kaptol 16,34 oklevél 54. Zöld veltelini 2021 Pickelhaupt Péter Balatonboglár 16,30 oklevél 114. Chardonnay 2021 Kiss István Zoltán Balatonkeresztúr 16,20 oklevél 51. Fehér cuvée 2021 Szekeres István Balatonboglár 16,12 oklevél 138. Kékfrankos 2020 Herzsenyák László Balatonújlak 16,08 oklevél 57. Királyleányka 2021 Somogyi Tamás Szőlősgyörök- Kisbanyászó 16 oklevél 68. Grasevina 2021 Vladimir Zubovic Kaptol 16 oklevél 76. Kékfrankos-Merlot rozé 2021 Darázs István Kapoly 16 oklevél 79. Cabernet Sauvignon-Merlot rozé 2021 Kalafatics János Szőlősgyörök Páskom hegy 16 oklevél 84. Merlot 2021 Pickelhaupt Péter Balatonboglár 16 oklevél 103. Rizling 2021 Szűcs Lívia Szőlősgyörök Újhegy 15,00 oklevél 141. Cabenet Sauvignon barrique 2015 Herzsenyák László Balatonújlak 15 oklevél