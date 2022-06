Ünneplőkkel és ünnepeltekkel telt meg a Kulturális Központ aulája. Csurgóról és Zalából is érkeztek a Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete fennállásának félszáz éves évfordulójára. Bokor János elnöktől tudjuk, hogy 1972-ben alakult meg az egyesület Bognár János kezdeményezésére 26 fővel. Jelenleg 73 tagot számlálnak.

Borlátogatásaik során szinte a fél országot bejárták. Évente több rendezvényt is tartanak, s augusztus 20-án kiállításon mutatják be terményeiket minden évben. Gulyás Tiborné versmondását követően Ormai István polgármester köszöntőjében kiemelte, a tagok részesei, alakítói a város életének. Munkájukat emléklappal és a hozzá csatolt borítékkal köszönte meg.

Radványi Imréné, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének főtitkára is elismerően szólt a nagyatádi egyesület tevékenységéről. Az országos központ vezetősége nevében több dicsérő oklevelet is átadott, többek közt Fillér Józsefnének, az egyesület motorjának, a programok szervezőjének. A társszervek képviselői is meleg szavakkal és ajándékokkal köszöntötték a nagyatádiakat.