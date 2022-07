A jelentkezőket a toborzóirodákban újra várják Önkéntes Katonai Szolgálatra. A tavaly őszi pilotprogramba ötszázan kerültek be, s többen azóta is a seregben szolgálnak.

– A tartalékos katonák az első két hónapban alapkiképzésen vesznek részt – tájékoztatott Lóki Ferenc Zoltán alezredes, a kaposvári 7. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka. – S a második, négy hónapos ciklusban több lehetőség közül is választhatnak: a lakhelyükhöz közeli tartalékos szervezetnél maradhatnak, átszerződhetnek másik szolgálati formára, de azt is kérhetik, hogy kiképzésük speciális területen folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizetésük a mindenkori minimálbérről a garantált bérminimumra emelkedik, ami jelenleg 260 ezer forint. A szeptember ötödikén induló kiképzések tervek szerint valamennyi megyében és Budapesten is megkezdődnek. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, amit fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcászatot, közelharcot is tanulnak, s lőkiképzésen, valamint alaki foglalkozáson is részt vesznek. Akik több évig katonaként akarnak szolgálni, azok a szerződéses, a műveleti tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati forma mellett dönthetnek.

Bejelentett belföldi lakóhely, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, legalább nyolc általános iskolai végzettség, s 18–65 éves életkor – ezek a főbb követelmények. A szerződéskötés előtt egészségügyi, pszichológiai vizsgálat van, melyre legkésőbb augusztus 15-ig lehet jelentkezni. Augusztus 15-ig lehet jelentkezni pszichológiai vizsgálatra.