Kertet gondoznak a gyerekek és a megtermelt alapanyagokból már két hete főzni is tudnak az igali iskolában. Összefogással és felajánlások segítségével egy jól felszerelt tankonyhát alakítottak ki az iskolában, ahol technikaóra keretében ismerkednek a diákok az ételkészítés alapjaival.

– A konyhai felszerelést volt tanítványaimtól kaptuk és egyikük édesapja vállalta, hogy összeszereli nekünk a szintén felajánlásból érkezett konyhabútort. Már van sütőnk, mikrónk és persze a szükséges szekrények. Amikor főzünk, nagyon jó illatok terjengenek az egész iskolában – mondta Tilk Csilla technikatanár, aki már rántott húst, pizzát és pörköltet is készített a diákokkal. – Csoportokba osztjuk a gyerekeket és minden csoport készít magának egy étlapot, amelyen végighaladnak. Megbeszélik, milyen hozzávalók kellenek és ki, mit hoz otthonról. Felmenő rendszerben dolgozunk, először süniszendvicset készítünk zöldségekből, majd salátát, egy húsételt és desszertet, sorolta a tankonyhai teendőket a pedagógus.

Persze a gyerekek nem csak a főzés alapjait sajátítják el, de az alapanyagokkal is ismerkednek, terítenek, takarítanak maguk után és a balesetvédelmi előírásokat is megtanulják.

– Sokrétű tudásra tehetnek szert így a diákok, hiszen az iskolakertben a növények fejlődését tanulják meg, majd azt is, hogyan lehet azokat feldolgozni

– mondta Szántó Lászlóné, az intézmény igazgatója. – Emellett fejlődik a logikai érzékük, a kézügyességük és igyekszünk fenntartható gondolkodásra és a környezet óvására nevelni őket.

Összefogás eredményeképpen alakították ki a jól felszerelt tankonyhát az igali Batthyányi-iskolában

Iskolakertek már egyre több helyen vannak a vármegyében, de többségében a falusi iskolákban van lehetőség a kialakításukra. Taszáron is összefogással hozták létre, ahol második éve vetnek és takarítanak be a diákok. – Tavaly olyan növényeket vetettünk, amelyeket fel lehet használni kézműves-foglalkozásokon, így napraforgót és tököt, levendulát – mondta Faludyné Kiss Szilvia, a Fésűs Éva Általános Iskola intézményvezetője. – Kiskerti növények is kerültek a földbe, amelyeket a gyerekek elfogyasztottak és így megtapasztalhatták, milyen jó érzés a saját terményüket enni. Nem csak a felsősök ismerkednek a kerti munkákkal, hanem már az első és második évfolyamosok is: virágültetéssel kezdik a kertészkedést, amelyhez a szükséges eszközöket a Taszárért Egyesület biztosította a diákoknak.

Igény sok helyen lenne hasonló ötletek megvalósítására, de egyelőre gyakoribbak az ovikertek, mint az iskolaiak. Ennek egyik ékes példája a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus élményportája, ahol magaságyásokban vetnek a gyerekek és takarítanak be.



Ne azt együk, ami a kezünkbe kerül A tudatos fogyasztóvá neveléshez nagyban hozzájárul, ha a gyerekek látják egy növény fejlődését, és azt, hogyan lehet őket hasznosítani. – Így jobban megbecsülik az ételt, ezért fontos lenne, hogy az étkezés fókuszba kerüljön, vélekedett Heszberger Edina kaposvári dietetikus. – Ugyanis sokan tévesen azt hiszik, a táplálkozás arról szól, hogy eszünk, ami a kezünkbe kerül. Pedig ez nem így van. S erre már gyermekkorban meg kell tanítani a gyerekeket. Sajnos a hiányos ismeretek miatt fogyaszt sok fiatal félkész vagy gyorsételeket. Ezt érzik biztonságosnak, mert ezt ismerik. Ezért kell az étkezés másik szegmensét is megmutatni nekik, tette hozzá Heszberger Edina.