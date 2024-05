Kegyes és kegyetlen hazugságok, csúsztatások és sunyiságok tömkelegében nem könnyű a valóság közelébe jutni. Most egyelőre azt legalább lehet tudni, hogy ki, kit jelentett fel, s persze ismert a választási bizottságok döntése is.

Lengyel Róbert jelenlegi polgármestert azért marasztalta el a Somogy Vármegyei Területi Választási Bizottság, mert a közösségi oldalán olyan videókat tett közzé, amelyek a kampányidőszakban a saját polgármesteri irodájában készültek. Ezzel Lengyel Róbert választási törvényt sértett, hiszen az irodája önkormányzati épületben van és ott nem lehet semmilyen kampányt folytatni. Lengyel Róbert a határozatot tudomásul vette, a felvételeket törölte a közösségi oldaláról. Ám a közösségi oldalán polgármesterektől nem megszokott módon és stílusban reagált a történésekre.

Az ügy előzményeihez tartozik, hogy a helyi MSZP - amelynek az a Völgyi Lajos az elnöke, aki a Lengyel Róbert által gründolt és vezetett Becsülettel Siófokért Egyesület (BSE) képviselőjelöltje az általa vezetett pártját elhallgatva- feljelentette Leányvári Krisztinát, aki civilként, a Jövőnk Siófok Szervezzük Együtt Egyesület (Jössz-e) képviselőjelöltje, akit a Fidesz-KDNP is támogat az önkormányzati választáson, ám ezt az utóbbi tényt néhány választási kampányplakátján nem jelölte. (A választás.hu-n szerepel mindkét támogató. – a Szerk.) A feljelentést követően Leányvárit a választási bizottság (S még más képviselőjelölteket is - a Szerk.) arra utasította, hogy a támogatás tényét tüntesse fel a plakátjain, amelyeken ez nem szerepel, azokat pedig távolítsa el. Ez megtörtént, ám Leányvári Krisztina is bejelentéssel élt az előzőekben említett Lengyel Róbert-féle videók miatt.

Mégpedig azért, mert szerinte Lengyel Róbert április 15-én, 18-án, 27-én és május 10-én olyan videókat tett közzé, amelyek a polgármesteri irodájában készültek. Ezt kifogásolta Leányvári Krisztina, a kiliti városrész képviselőjelöltje. Bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, majd az ott született döntést megfellebbezve a vármegyei választási bizottsághoz fordult. Utóbbi testület elmarasztalta a polgármestert. Csak az utolsó két időpont miatt, mert április elején még nem volt hivatalos kampányidőszak.

A siófoki helyzet pontos megértéséhez tudni kell, hogy a BSE jelöltjei(?) mögött lényegében a siófoki ellenzéki pártok állnak, mégpedig egy trükkös megoldással, úgy, hogy e pártok vezetői, aktivistái maguk a képviselőjelöltek, csak nem a saját pártjuk színeiben, hanem a Becsülettel Siófokért Egyesület, mint „esernyőszervezet” jelöltjeiként. Ennek azért van jelentősége, mert a szavazólapon így nem szerepel a valódi pártok logója, azaz a választópolgár nem tudja, hogy amikor a BSE jelöltjére szavaz, az éppen a helyi DK-, vagy MSZP-elnök, vagy valamelyik ellenzéki párt aktivistája. A Jössz-e Egyesület jelöltjei viszont nem tagjai a Fidesz-KDNP-nek, de mivel elfogadták e pártok támogatását, az szerepel a valasztas.hu-n, s majd a szavazólapon is. Ettől kezdve lehet azon vitatkozni, hogy melyik megoldás is etikusabb, netán becsületesebb?

Tény, hogy ellenzéki pártelnökök és pártaktiviták civil egyesület jelöltjeként indulnak Siófokon az önkormányzati választásokon. A BSE kapcsán Lengyel Róbert többször is azt írta, hogy elfogadta az ellenzéki pártok támogatását, akik megígérték neki: vele és az ő jelöltjeivel szemben nem indítanak ellenjelöltet!

Azon akkor tehát el lehet tűnődni: ha dr. Kovács Miklós a DK Somogy 4. vk. elnöke, Völgyi Lajos az MSZP helyi elnöke Lengyel Róbert jelöltje, akkor a helyi DK és MSZP indít-e a saját pártelnökével szemben még saját pártjelöltet is, vagy ez az egész valami egészen más célt szolgál? Netán valaki hazudik?

Nem segíti az eligazodást az sem, hogy az országos ellenzéki lapok többségén szinte végig szaladt a hír, hogy függetlenként kampányoltak a fideszes jelöltek Siófokon, ám Lengyel Róbert jogász-polgármester elmarasztalása valamiért nem járt be ilyen utat.

Ennek a feledékenységnek csak nem az az oka, hogy van olyan önmagát függetlennek valló országos lap, amelynek vannak olyan szerzői, hírvivői, akiket így vagy úgy a siófoki önkormányzat is fizet?