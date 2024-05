Már szinte hagyomány, hogy a csütörtökön kezdődő Rippl-Rónai fesztiválra kaposvári diákok látványos utcai rajzzal készülnek, amely igazi bohém hangulatot ad a Fő utcának. Idén a Kossuth téren alkottak az egyetemisták, akik vászonná változtatták a tér járdaköveit.

Az előkészületek. Fotó: Lang R.

– A körcikkekre rajzolunk Rippl-Rónai portrékat és cikkenként változnak a színek, mutatta a még csak körvonalazódó alkotást Csizmadia Anna Bella, elsőéves képi ábrázolás szakos hallgató. Hozzátette: ekkora méretben nem könnyű megtervezni a mintákat, de mindent megtettek azért az egyetemisták, hogy a délután hozzájuk csatlakozott iskolásoknak könnyű dolguk legyen.

Munkában az aprónép.

Fotó: Lang Róbert

A Kodály Zoltán Központi Általános Iskola öt osztálya is hozzájárult ahhoz, hogy a május 30-án induló Rippl-Rónai Fesztiválra festői hangulatú legyen a belváros.

Vászon lett az egész Kossuth tér.

Fotó: Lang Róbert

A gyerekek most bátran színezhették az utca kövét, anélkül, hogy rosszat tettek volna. Sőt, még kérték is őket, hogy a hat portrét és a két logót színes kréták használatával fejezzék be.

