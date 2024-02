Az idei fesztiválszezon első nagy bulija a május 30. és június 1. között megtartott kaposvári Rippl-Rónai Fesztivál, ahol könnyűzenei koncertek is színesítik a programot. A két fő helyszín a Kossuth tér és a Kaposvár Aréna. Utóbbira már megválthatóak az elővételes jegyek és bérletek, amelyből a legolcsóbb a pénteki és szombati napijegy 9900 forint, míg a bérlet ­16 900 forintba kerül.

Június 6. és 11. között tartják a nagy múltú Babod Off Road fesztivál, ahol hat napon keresztül dagasztják a sarat a versenyzők. Már kaphatóak a jegyek, amelyből a nagy fesztiválbérlet tízezer forintot kóstál, ennyi pénzért a kapunyitástól bármeddig maradhatnak a látogatók. De van kilenc és hétezer forintos Off Road bérlet is, a napijegyek ára pedig három és ötezer forint között változik.

A június 25. és július 1. közötti Siófok-sóstói Everness fesztiválra a jegyek középkategóriásnak mondható a 69 900 forintos bérletárral, amelyből létezett 54 900 forintos is, de az már elfogyott.

Az egyik legolcsóbb fesztivál a július végére meghirdetett Krisna-völgyi búcsú Somogyvámoson. A nem mindennapi élményért 2000–4000 forint között kapható napijegy.

Országosan is az egyik legdrágább fesztivál a Balaton Sound Zamárdiban. Aki ide kívánkozik július 3. és 6. között, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A négynapos bérlet nagyjából 87 500 forint, ennek VIP változata pedig majdnem 150 ezer forint. A Sound élményhez azért persze olcsóbban is hozzá lehet jutni, hiszen napijegyek 23 000 forinttól kaphatóak.

A fesztiválszezon utolsó somogyi bulija az augusztus 22. és 24. között megtartott Strand Fesztivál, ahova sokkal elérhetőbb árú bérletek is kaphatóak. Diákoknak külön kínálnak 34 900 forintos áron, de a felnőtt háromnapos is csak ötezer forinttal kerül többe. A VIP-bérlet itt is a legdrágább, ami a Strand Fesztivál teljes idejére 64 900 forint.

Szállással együtt a csillagos ég a határ Zamárdiban

A Balaton Soundra a kempingjegyet a bérlet mellé kell megváltani, de úgynevezett „glamping” lehetőséget is kínálnak a szervezők, sőt a helyi szállodákkal közös üdülési csomagot is ajánlanak a tehetősebb vendégeknek.

Ez utóbbiból a legdrágább 268 eurós, a legolcsóbb pedig 100 euróba kerül egy személynek éjszakánként a bérlet mellé. Így átszámítva, az exkluzív tóparti buliélmény négy napra VIP-belépővel akár 2,4 millió forintba is kerülhet egy ötfős társaságnak luxusszállodai regeneráció mellett.