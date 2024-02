Az idei Balaton Soundon Adam Beyer, Alison Wonderland, és Amelie Lens is fellép, jelentették be a fesztivál szervezői kedden. Igazi sztárparádé lesz idén a Soundon, ahol korábban már olyan nagy neveket tettek közzé, mint Marshmello, Timmy Trumpet, vagy épp a Grammy-díjas Purple Disco Machine.

Július 3-tól újra berobban a Balaton Sound a zamárdi szabadstrandon.

Fotó: Németh Levente

De ezen a nyáron Zamárdiban pörgeti a lemezeket a nemrégiben Magyarországra települt DJ Borgore is, aki éppen egy hete adta ki legújabb dalát új lemezéről.

A frissen bejelentett fellépők névsorában találjuk a szlovén lemezlovas Brina Knauss, DV8, Fjaak, Juliet Foxx, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, MEDUZA, Mind Against, Miss Monique, Nusha, Ran D, Reiner Zonneveld, a már szinte hazajáró Sam Feldt, Sara Landry, Sefa, Sound Rush, Stephan Bodzin, The Qreator, Trim, Waraface és Zomboy is szerepel. De az elektronikus szcéna brazil fenegyereke Vintage Culture is júliusban a Balaton partján pörgeti a lemezeket.