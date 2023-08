A Borsodi színpad cirkuszi sátra is megtelt az elmúlt néhány napban. A csillagos sátortető alatt olyan különleges előadásoknak lehettünk részesei, mint a mindenkit megtáncoltató Bohemian Betyarsé, a Rippel Brothers Academy légtornászával kiegészülő Analog Balatoné vagy az utolsó hétvégén az Esti Kornél zenekar koncertje, ahol az összes dalt egy emberként énekelte a közönség és itt tartotta utolsó fesztiválkoncertjét a Cloud9+. A megszámlálhatatlan sok koncertből természetesen a Petőfi Színpad, a Telekom Kraft Színpad, a Kinley Stage és a Meister Zone by JÄGERMEISTER helyszíneire is bőven maradt még, akik pedig szerették volna kipihenni a koncertek fáradalmait az éjjeli órákban még a Kraft Kertben a Tábortűz helyszínén megtehették Járai Márk vezetésével.

A rengeteg aktivitás és program közül kiemelkedett az ország legnagyobb kidobósa, ahol egy barátságos mérkőzés során dőlt el, ki lesz a győztes, aki választhat melyik aznapi koncertet szeretné párjával, barátaival együtt a színpadról végignézni.

A Strandon épült fel a Magyar Honvédség közreműködésével működő 25 méter magas torony, a STRAND Csúszda, ahonnan egy 200 méteres pályán csúszhattak végig a legbátrabbak a közönség feje felett, illetve itt tudhattak meg többet a Honvédség önkéntes tartalékos toborzó programjáról is. Az utolsó napon Marics Peti és Valkusz Milán is vállalkoztak a feladatra és 10 szerencsés nyertessel együtt suhantak át a fesztivál két legnagyobb színpada előtt.

Ebben az évben a fesztivál egyik színfoltja a több kisebb konténer galériából felépülő ArtPart, ahol a fesztiválozók nem csak kortárs képzőművészeti alkotásokat nézhettek meg, hanem személyesen is találkozhattak a művészekkel és közös alkotásra is volt lehetőség. Bár ez a művésztelep jelentette a bázist a négy nap alatt, a fesztivál több pontján találkozhattak még fesztiválra látogatók a balatonoffseason, Weiler Péter, a Főfotó Galéria és a Lobenwein Galéria gyűjteményével is.

Az idei évben a STRAND adott otthont a „Balaton Ünnepének”, ahol a fesztiválra érkeztek a Best of Balaton kurátorai és átadták a MOL, az Index és az NBH Bank különdíjait is annak a 22 új résztvevőnek, akiket ebben az évben a közönség ajánlott a kurátoroknak.

A repoharak is cirkuszi öltözetet kaptak a fesztivál idejére, amit a fesztiválozók a Mastercard Repohár Visszaváltó Pontokon válthattak be, a vásárláskor kifizetett teljes összeget pedig visszakapták. A rendszer nagy sikerrel működött az idei évben, de még így is rengetegen döntöttek úgy, hogy hazaviszik emlékbe az idei poharakat.