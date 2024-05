A kaposfői Antal László háziorvosként általában vasárnap délelőtti ügyeleteket vállal, havonta kétszer hat órát. A háziorvosi ügyelet hétköznap délután 16 órától 22 óráig tart, és hétvégén reggel 8-tól 14 óráig működik. Ezen időpontok után a mentő intézi a hívásokat.

– Hogy az orvos miként elérhető, az attól függ, hogy mi van kiírva a rendelő falára – mondta a kaposfői háziorvos. – A praxisközösségek szervezésénél általában pluszórákat kellett vállalni. A napi rendelési időben, általában 8-tól 16 óráig tartó elérhetőséget biztosítani kell. Úgy tudom, az ellenőr­zésben kifogásolták, hogy több esetben az orvos mobiltelefonon sem volt elérhető, de tudomásom szerint Somogyban nem volt ilyenre példa.

Tavaly novemberig stabilan működött a régi ügyelet Kaposváron és környékén, utána átvette a mentőszolgálat, de ezután sem érzékeltek gondot, felelte érdeklődésünkre Dús István kiskorpádi háziorvos. Hangsúlyozta, hogy a mentők az addig megszokott szintet hozták.

Antal László arra viszont felhívta a figyelmet, hogy ismét tapasztalható az a jelenség, miszerint nem feltétlenül sürgős esetekkel érkeznek a betegek az ügyeletre, főleg Kaposváron. A koronavírus-járvány alatt és után visszaesett az ügyeletre érkezők száma, de most ismét nő a forgalom. Kaposváron két felnőtt- és egy gyermekháziorvosi-ügyeleti rendelés van, nincsenek leterhelve, akkor is ellátják a beteget, ha az egyik ügyeletes orvos területen van.

Több hiányosságot is talált a háziorvosi ügyeleteknél a Belügyminisztérium legutóbbi ellenőrzése. Az esetek 39 százalékában a háziorvost nem is találták a rendelőjében, és több háziorvos telefonon sem volt elérhető. Tavaly februárban és márciusban 569 háziorvosi és fogorvosi szolgálatot ellenőriztek Győr-Moson-Sopron, Vas, Tolna és Baranya vármegyében. Ezután soron kívül további háziorvosi ellátást végző szolgáltatót is felkerestek a dél-dunántúli régióban.



Az idős háziorvos helyettesítőt keres



Tovább tart a háziorvosok el­öregedése, a korfa kezd aggasztóvá válni a szakemberek szerint. A 70 év fölötti aktív orvosok száma egyetlen év alatt több mint 16 százalékkal nőtt, míg a 30 év alattiaké csupán 1,78 százalékkal emelkedett ez idő alatt.

Az idős háziorvosokat is érinti az ügyeleti rendszer, de az idős kollégák igyekeznek helyettesítéssel megoldani az ügyeletet, tért ki erre Dús István. Nem hiszi azt, hogy egy 70 év fölötti orvos már szívesen ügyel, de aki vállalja, annak van erre lehetősége, tette hozzá a kiskorpádi háziorvos.

Az utóbbi időszakban a rendelési időben és az ügyeletben is szaporodott a légúti panaszokkal érkezők száma Somogyban, mert az idei 16. héten laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket összesen három vármegye, Heves, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén diagnosztizáltak, közölte legutóbbi értesítőjében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).