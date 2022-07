Momentán pénteken a jövő hétre már nem tud felvenni rendelést a kaposvári Meiszterics László, de bízik abban, hogy hamarosan javul a a helyzet. A SEFAG Zrt-től veszik a fát, és a szerződés ellenére még nem érkezett meg az ígért mennyiség, pedig nagy szükség lenne rá, mert egyre nő a kereslet nyáron is a tűzifa után. Annak ellenére, hogy ebben az évben már háromszor emelték a tűzifa árát, egy fél év alatt összesen 50 százalékos emelkedést könyvelhettek el, így most 30 ezer forintba kerül egy erdei köbméter, és a tűzifa kiszállítása is külön költséget jelent. A nyugdíjas vevők az idei nyáron még nem jelentek meg, ellenben feltűnt egy tehetősebb réteg, ők 6, de akár 9 ládával is visznek a fából, hogy tartalékot képezzenek a télre. A nyugdíjasok általában később jelennek meg, és csak néhány ládára van szükségük. A most megjelenő új vásárlók azonban egyértelműen felhalmoznak, és főként olyanok, akik eddig gázzal vagy villannyal fűtöttek, állapította meg a tűzifakereskedő.

A körültekintő emberek szeretnek időben gondoskodni a tűzifáról, és az idei év abban jelentett különbséget, hogy ez a gondoskodás korábban megkezdődött. Ez jelzés arra nézve is, hogy a világpiaci energetikai folyamatokat figyelemmel kísérik a fogyasztók. A kitermelési lehetőségek az állami erdészetekben folyamatosan és tervezetten zajlanak, a magánerdőkben viszont az idén kevesebb fát termeltek ki, mondta Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ) elnöke. Ennek egy január elsejétől bevezetett jogszabályi változás az oka, fedte fel.

– Nagyon sokan nem lettek jogosult erdőgazdálkodók, mert a korábbi megbízásos szerződéseik tartalma hiányos volt, így megszűntek ezek a jogviszonyok – mondta Mocz András. – Sok magánerdőnek így tulajdonosa van, de gazdálkodója nincsen az országban. Emiatt a fakitermelési lehetőség szűkült, ez minimum egymillió köbméterrel kevesebbet jelent országos szinten. A gazdálkodói jogviszony megteremtésében fel kell zárkózni a az erdőtulajdonosoknak, és arról senki nem tehet, hogy pont egy ilyen válságos évben jött ez a változás.

Nem lesz olcsóbb a tűzifa

A növekvő kereslet hajthatja felfelé a tűzifa árakat, és ez egy hosszabb folyamat része, mert már tavasz óta emelkedtek az árak. Az ősszel, illetve a tél beálltára azonban még magasabb árakra számíthatnak a vevők. Az emelkedés mértékét nehéz megjósolni, de 10-20 százalékos árnövekedést valószínűnek tart Mocz András is. Ennek oka nemcsak a keresleti igények növekedése, hanem a fakitermelés költségeinek az emelkedése is, hiszen gázolajjal megy a traktor és benzinnel a motorfűrész, és a munkabéreket is ki kell fizetni, tette hozzá.