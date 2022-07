A közel ötven éves zenei, kulturális, családi fesztiválon a látogatók szimultánozhatnak a kétszeres olimpia bajnok sakkozónkkal, Mádl Ildikóval, valamint találkozhatnak a háromszoros Jiu Jitsu világbajnokunkkal, Tőrös Tamarával is.

Részt vehetnek a gyerekek Fenyvesi Éva gyógypedagógia szakos hallgató kézműves foglalkozásain is. A gyerekek és felnőttek több korosztályban elindulhatnak Boglári Sakk-Party-n, vagy a Miss Little World Hungary Gyermekszépségversenyen. A gyermekfesztivál az SOS Gyermekfalvak Alapítvány számára igyekszik segítséget nyújtani és élményt szerezni sok száz olyan szülő nélkül felnővő gyermeknek, akik talán most jutnak el első alkalommal a Balatonra. A Kajla Útlevéllel ingyenesen közlekedhetnek vonaton, buszon és hajón is, ráadásul a felnőtt kísérők is kedvezményesen utazhatnak. Négy után az Oxygen Music nagyszínpada mellett a Bor-színpad, a Buli-színpad és a Platán-színpad is rengeteg fellépővel, kiváló zenekarokkal kecsegteti a látogatókat. Az anyukák nevezhetnek az Anyák Szépe versenyén, a sportosabbak pedig a Miss Bikini testszépségversenyen. A kulináris borélményekre vágyók szinte minden borvidék kiváló borait megkóstolhatják a Platán-sétányon. A méltán híres boglári tűzijátékban augusztus 18-án, csütörtök este lehet majd gyönyörködni. A Platán strand és fesztivál egész területe ingyenesen látogatható lesz minden nap délután négy óráig csak az esti programokra kell jegyet venni.