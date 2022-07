– A lovaszíjászaton keresztül Erdély egyesült Magyarországgal Kassai Lajosnak köszönhetően – mondta el Lőrincz Rómeó, aki Csíkszeredából érkezett. Süvegben érkezett a versenyre Zalán, amelyre tűzött egy libatollat. Először járt a Kassai-völgyben. – Nagyon tetszik ez a hely, már a bejárat óta csak ámulunk-bámulunk – tette hozzá. Rajta kívül barátai gyermekét és kislányát hozta el a versenyre Szutyányi Ákos. – Péterhidáról jöttünk, én csak talpas íjász vagyok, ló nélkül, de bízom benne, hogy majd kislányom kipróbálja a lovasíjászatot és akkor vele én is megtanulok lovagolni – tette hozzá.

1994-ben rendezték meg az első versenyt a Kassai-völgyben.

– Rájöttünk, hogy decentralizálni kell, elkezdtünk az ország minden részén pályákat létrehozni, amelyekből most 13 van, és mindnen évben több alkalommal ezeken versenyeznek. Itt most az ország legjobbjai gyűltek össze, jövőre pedig a világ legjobbjai fognak – mondta el Kassai Lajos. Hozzátette: ezúttal félszáz versenyző méri össze tudását felnőtt, senior, amazon és a fiatalkorúak kategóriájában. – Biztosított az utánpótlás, nagyon tehetségesek a fiatalok, szinte a felnőtt mezőnyben is megállnák helyüket – emelte ki Kassai Lajos. Megjegyezte: a nagy melegben már reggel hétkor megkezdődtek a versenyek. – 99 méter a pálya, húsz másodpercen belül kell végig menni rajta és a 90 centiméteres céltábla mindig merőleges a lovaszíjászra, amennyi nyilat bír vágta közben, annyit lő ki – mondta el a szabályokat Kassai Lajos. Idén tovább bővült a pályák száma, Katarban, Angliában és Besenyszögön alakítottak ki újakat.



A versenynapokon bemutatóval is készültek, amelyhez Bársony Bálint zenekara szolgáltatta a dallamokat. Kipróbálhatták az érdeklődők a terepíjászatot, céllövő íjászatot, íjászfocit, supozhattak és hegyideszkázhattak.