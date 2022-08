Zengett a rendezvénysátorban a „Kaposvári, Campus!”, amelyet boldogan skandáltak azok a leendő elsőéves hallgatók, akik felvételt nyertek az intézménybe és ellátogattak a gólyatáborba.

– Óvodapedagógusnak tanulok majd, és azért jöttem el, mert jó buli és szerettem volna megismerni az évfolyamtársakat, mondta Gulyás Emese, somogyszobi gólya.

Vegyes csapatokat alkotva járták végig a hallgatók a bőszénfai szarvasfarmon kialakított állomásokat, ahol változatos próbatételek várták őket. A hagyományos műbika lovaglás nagy összpontosítást igényelt és még több szurkolást. – Szorítsd meg alul a lábaddal! – hangzott a szakszerű tanács a szurkoló csapattársak gyűrűjéből. Persze a vége mégis ugyanaz lett, az önjelölt fiatal matador a szőnyegre zuhant.

Fotós: Lang R.

Ezután következett íjazásban is teljesítettek a leendő hallgatók, de szumóban és szamaragolásban is bizonyítottak a fiatalok. Fándly Csaba idén ősszel először visz önálló színművész osztályt, így a gólyatáborban is első alkalommal vett részt. Aktívan kivette részét a feladatokból, a szamár irányítása azonban kissé feladta a leckét neki. – Menet közben megmakacsolta magát az állat, de a végére egészen megtáltosodott, le is dobta lovasát, de szerencsére nem esett nagyot, mondta. Úgy látom, hogy nagyon jó feladatokkal készültek a szervezők és ez a pár nap minden bizonnyal jól összekovácsolja a társaságot, tette hozzá a Csiky Gergely Színház Színésze.

Fotós: Lang R.

A gólyatábor mögött kreatív elmék hosszas tervezése és szervezése állt. – Az első nap ismerkedéssel kezdtünk a campus területén belül, csapatépítő tréningen is részt vettek a gólyák. Az pedig már hagyomány, hogy a második napon ellátogatnak az elsősök a bőszénfai szarvasfarmra, ahol megismerik a falusi létet, mondta Büki Marcell HÖK, alelnök a gólyatábor egyik főszervezője. Itt mindenki bedobhatja magát és természetesen ismerkedhet is, ezért olyan feladatokat találtunk ki, amelyekben fontos a közös munka, együttműködés. A harmadik napon pedig Kaposvárral ismerkednek, a városon belül lesznek feladatok, tette hozzá Büki Marcell.

Fotós: Lang R.

– Néhány éve már hagyományosan Bőszénfán tartjuk a gólyatábort, ahova idén 140-nél is többen jöttek el, mondta Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgató helyettese. Hozzátette: a feladatoknál arra ügyeltek, hogy senkinek ne legyenek cikik, viszont kellően szórakoztatóak és csapatépítő jellegűek maradjanak.