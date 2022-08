Egyre nehezebben jutnak hozzá a somogyiak is a mindennapokhoz szükséges gyógyászati segédeszközökhöz, miután a legtöbb élelmiszerhez és alapanyaghoz hasonlóan jelentősen megemelkedett az áruk. Az egyik somogyi üzlet vezetője azt mondta lapunknak, a gyártók napi árakkal dolgoznak.

Egy barcsi üzletben is hasonló a helyzet, a felnőttpelenkák ára teljesen elszállt. – Egy zacskó pelenka 6-8 ezer forint lett, 40 százalékkal nőtt az ára néhány hónap alatt – mondta az Ambrosia Gyógyászati Segédeszköz Bolt vezetője. Hozzátette: a vásárlók megtehetik, hogy az olcsóbbat választják, de a jobb nedvszívó termékért mélyebben a tárcába kell nyúlni. Nagyon sok pelenka támogatását nem emelik, viszont a termék sokkal többe kerül. A betegek zöme receptre vásárol náluk.

Hasonlóak a problémák a kerekesszékek esetében is, előfordul, hogy olyan magas önrészt kellene fizetnie a betegnek, amit már nem tud magára vállalni. – Van, aki nem tudja megvenni az eszközt, amire szüksége lenne – mondta érdeklődésünkre Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Szervezetének elnöke. – Egy elektromos kerekesszék esetében az önrész akár 100 ezer forint is lehet. Ugyanakkor az is tény, hogy a fogyatékossággal élők mélyen az átlagjövedelem alatti havi keretből gazdálkodhatnak.

Hegedűs Lajos szerint tulajdonképpen minden drágább lett, miután a legtöbb termék import, s a forintárfolyam ingadozásai is befolyásolják az árukat. Így egy járókeretért, kötszerért, de ortopéd cipőért is érezhetően többet kell fizetni. A probléma a megyében is ezreket érint, hiszen csak az egyesület tagsága háromezer, s rajtuk kívül még legalább nyolcezer betegről tudnak, aki nem tag. A legrosszabb helyzetben azok vannak, akik közgyógyellátásban nem részesülnek, hiszen az ő kiadásaik még markánsabban nőttek. Ez a fogyatékossággal élők mintegy egyharmada lehet óvatos becslések szerint.

A gyógycipők is drágultak

Nem csak a receptre felírt termékek fájnak jobban a betegeknek, hiszen az egyik siófoki egészségvédő termékek üzletében is drágulásról számoltak be. – Nálunk vényre kapható termékek nincsenek, de a teljes kínálatunk mintegy huszonöt százalékkal drágult – mondta lapunk megkeresésére Magyarósi György vállalkozó. Hozzátette: a gyógyjellegű lábbelik esetében is jelentős változás történ, hiszen azt a jó minőségű cipőt, amit eddig tizenötezer forintért tudott adni, most már csak húszezerért tudja árulni a bőráruk drágulása miatt.

Igényelhetik a kedvezményt

A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan az elektromos gyógyászati segédeszközt használók (pl. mozgássérültek) áramkedvezményre jogosultak, amelyet a kormányablakban igényelhetnek, közölte honlapján a Somogy Megyei Kormányhivatal.

A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérültek, és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra. Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áramfogyasztáson felül további 1697 kWh/év áramot fogyaszthat a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak. Bővebb információ ide kattintva elérhető!