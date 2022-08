A Kaposvári Húskombinát Horgászegyesületnél hétfőn egy ezressel drágult a napijegy: a pecásoktól júliusban még 4000 forintot kértek, augusztus elsejétől már ötezer forint a tarifa. Dékány Andor elnök nem tartja kizártnak, hogy ősszel a mostaninál is többet fizethetnek a horgászok. – Alapvetően a magas halárakra vezethető vissza a mostani áremelés – mondta Dékány Andor. – A múlt héten pontyot telepítettünk, s kilója 1365 forint volt. Összehasonlításként: tavaly ilyenkor nagyjából 900 forintot kértek a haltermelők, akik az áremelés kapcsán rendszerint a magas takarmányárakra és az egyéb járulékos kiadásokra hivatkoztak.

Az elnök szerint két lehetőségük volt: megemelik a napijegyek árát vagy kevesebb halat telepítenek a tóba. Mivel utóbbit nem akarták, így maradt az első verzió. Dékány Andor azt mondta: nem halogathatták tovább az áremelést, kényszerlépésről volt szó. Ha egy napijegyes horgász ugyanis a megengedett két kiló egyéb halon kívül két nagyobb nemes halat is kifog, akkor a mostani árakon számolva könnyen ráfizetést okozhat az egyesületnek. Ezt viszont hosszabb távon nem vállalhatják. Az augusztus elsején életbe lépett változásról már értesítették a négy kaposvári napijegyárust is. S a költségek mérséklése érdekében a sporthorgászjegy ára 3000 forintról 3500 forintra nőtt.

– Napijegy-forgalmazásból 2022-ben közel 800 ezer forint bevételt terveztünk – hangsúlyozta. – Ma még nem tudjuk, hogy az ősszel miként alakulnak a halárak, de tartok tőle, hogy újabb drágulás következik be a piacon. Bár a legutóbbi pontybeszerzés előtt is több gazdaságban érdeklődtem, ám nagyjából hasonló összeget kértek. Az általános piaci áremelkedés ellen nem tehetünk sok mindent. Nem mi idézzük elő a problémát, egyesületünk a megoldást keresi, s azt szeretnénk, hogy a korábban megszokott telepítést jövőre is folytassuk. Ehhez biztos bevételre van szükség, ezért az éves területi engedély ára is évről évre emelkedik: az idén 5000 forinttal nőtt, s 2023-ban 8000 forinttal drágul.

Ha aranyhal nem is, aranyárban mért hal már van a vízben.

Fotó: L. R.