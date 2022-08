A Katolikus Karitász augusztus elején indította el Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyprogramját. Wittmer-Besze Erika sajtószóvivő lapunknak elmondta, céljuk, hogy országosan mintegy 10 ezer gyermeknek segíthessenek az iskolakezdés előtt és a tanév elején. A Kaposvári egyházmegyében legalább 320 fiatalt szeretnének támogatni.

– Pénzzel és tárgyi felajánlással is lehet segíteni a munkánkat – fogalmazott Wittmer-Besze Erika. – Az 1356-os adományvonalon egy hívás 500 forint támogatást jelent. A karitász honlapján online formában is lehet segíteni, és szervezetünk központi bankszámlájára is tudnak utalni az adományozók. A Kaposvári Egyházmegyei Karitász jó állapotú iskolatáskákat és tanszerekkel megtöltötteket is gyűjt. Ezeket a tanévkezdésig lehet leadni a karitász Füredi utcai központjában. A támogatásokat szeptember 15-ig várják. Egy hívás egy színesceruza-készletet, 10 hívás egy iskolatáskát, 1000 hívás pedig 100 gyermek támogatását jelenti – hangsúlyozta a Katolikus Karitász sajtószóvivője.

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) július 15-én indította el a „Radírozzuk ki a különbségeket!” elnevezéssel iskolatáska- és tanszergyűjtő akcióját. Céljuk, hogy országszerte legalább 700 gyereknek tudjanak segíteni. Köztük nemcsak hazai rászorulókon, hanem olyan kárpátaljai gyermekeken is, akik a háború elől menekültek Magyarországra és itt kezdik el az idei tanévet.

Dobis-Lucski Zsófia, az MRSZ kommunikációs vezetője elmondta, adományvonalat indítottak és banki átutalással lehet csatlakozni, de tárgyi felajánlásokra is számítanak. – Országszerte augusztus 15-ig fogadunk iskolaszereket, utána nekiállunk összeállítani a csomagokat és megvásároljuk a hiányzó iskolaszereket – mondta Dobis-Lucski Zsófia. – Az eddig beérkezett adományok alapján látjuk, hogy fiútáskákra, valamint felső tagozatosoknak, középiskolásoknak megfelelő táskákra van leginkább szükség. Lányos táskákból már nagyon sokat kaptunk. Ezen kívül várjuk még a vízfesték-, tempera-, körző- és a vonalzókészlet-felajánlásokat is. Somogy megyében a kaposmérői református gyülekezet gyűjtőpontként csatlakozott az akcióhoz – tette hozzá az MRSZ kommunikációs vezetője.

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is meghirdeti az „Iskolakezdés együtt!” elnevezésű segélyakciót. A pénzadományokat szeptember elsejéig gyűjtik, és 2000 olyan hazai rászoruló gyermeket szeretnének támogatni, akiknek már az első becsengetés előtt rosszabbak lennének az esélyeik társaiknál, mert családjuk nem tudja biztosítani számukra a szükséges iskolaszereket.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta, a beérkezett adományokból nemcsak csomagokat állítanak össze, hanem a Kapaszkodó-programon keresztül az ország 20 pontján, több mint 3000 gyermek számára biztosítanak rendszeres fejlesztőfoglalkozásokat.