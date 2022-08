– Az idén csaknem egymilliárd forinttal több megrendelést vállalhatnánk el, ha a jelenleginél több munkatársunk lenne – mondta Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) igazgatója. – Bár pillanatnyilag összesen 340-en vagyunk, s rendszerint 50-70 bérelt dolgozót foglalkoztatunk, mégis folyamatosan keressük az új munkatársakat.

Hegesztő, villanyszerelő és lakatos: a KVGY-nél részben ezek a hiányszakmák, de marósok és az esztergályosok mellett festőkre is szükségük lenne. Szalai Gyula hangsúlyozta: a megfelelő tudással, gyakorlattal, s minősítéssel rendelkező jelentkezők azonnal munkába állhatnak. A fizetésen kívül egyéb juttatásokra is számíthatnak a leendő munkatársak, így havi ösztönzőbért fizetnek a műhelyekben dolgozóknak, ami egységenként 700-800 ezer forint lehet, a keretet az üzemvezető osztja szét. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók ezenkívül további egyéni anyagi juttatásra számíthatnak. Az igazgató azt is közölte, állandóan van munkájuk, s már van olyan megrendelésük, melynek teljesítését 2023-ra tudták visszaigazolni. Így döntő, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon a megfelelő létszámú csapat.

A fonyódi cms a jelenlegi 260 dolgozó mellé további 20 új munkatársnak kínál azonnal elhelyezkedési lehetőséget. Alapvetően operátorokat keresnek, de technikust és mérnököt is felvesznek. Lukács Sándor cégvezető kiemelte, a következő hónapokban nagyjából 10 százalékkal nő a megrendelés-állományuk, s az utánpótlás biztosításáról ütemezetten kívánnak gondoskodni.