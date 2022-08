A rendezvény házigazdája Kassai Lajos, a lovasíjászat modernkori megteremtője, az esemény helyszíne ugyancsak az ő birtoka, a nemzetközileg is jegyzett, Somogy megyei Kassai-völgy. A szervezők egyaránt várják mindazokat, akik civil ruházatban, modern íjászfelszereléssel*, illetve tizedik századi korhű viseletben és eszközökkel, s azok szakszerű használatának tudásával érkeznek az együttlövésre. Az esemény nyitott azon civil érdeklődőknek is, akik kíváncsiak honfoglaló őseink világára.

A látogatók biztonságos távolságból, ugyanakkor izgalmas közelségből élhetik át a korhű csatajelenet szimulációját. Az érdeklődők változatos közönségprogramok közül választhatnak: íjászpróbák, látványos bemutatók, szertűz gyújtás és dobolás sámán vezetésével, kézműves vásár és kerekasztal-beszélgetések váltják egymást a nap folyamán.

Az első Nyílzáport 2007-ben rendezték meg Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Pozsonyi csata és Árpád vezér halálának 1100. éves jubileumára. A szervezők célja az idei rendvénnyel, hogy szakmai közönségen túl a szélesebb nyilvánosság is előtt bemutassák az íjászat sokszínűségét, méltóságát és alázatát.

A látogatók számára a Kassai-völgy nyílt napjaira érvényes díjszabás érvényes: 2.000 Ft a látogatói jegyár fejenként.