A statisztikai adatok szerint júliusban 623 ezer vendég érkezett a Balaton turisztikai régióba és összesen 2,2 millió vendégéjszakát töltöttek el a vízparti szálláshelyeken. Ebből Siófokon 324 ezret, Balatonfüreden 250 ezret, Hévízen 150 ezret, Zalakaroson 122 ezret, Balatonlellén 118 ezret. A turisták 77 százaléka belföldről érkezett a tóparthoz.

A siófoki önkormányzat adataiból az is kiderül, hogy 2022. január és július között összesen csaknem 750 ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták Siófokon. Ez 63 százalékkal több, mint tavaly, de a 2019-es eddigi csúcs adatokat is 23 százalékkal meghaladja. A siófoki Tourinform irodát több mint 23 ezren keresték fel a nyári hónapokban. Népszerűek voltak Siófok kulturális és természeti értékeit bemutató megújult kiadványok, valamint a kalandos kincskeresésre hívogató szoborkereső játék is. A vízparti várost idén a német turisták mellett csehek, szlovákok és lengyelek is felkeresték.

Az előfoglalások alapján az őszi turisztikai szezon is kiemelkedő lesz Siófokon. A település októberben a Harcsafesztivál színes családi programjaival és a „Kálmán Imre 140” emlékév nosztalgikus és időtálló kulturális csemegéivel csábítja az érdeklődőket.

