Elkezdődött a régi le­eresztőzsilip bontása a Balaton vízszintjét szabályozó nagyszabású projektben, és az üzemviteli épület szerkezetépítése is megkezdődött. A közel 19 milliárdos fejlesztés eredményeképpen javulnak a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás és a Balaton vízszint-szabályozás feltételei, biztonságosabbá válik a vízleeresztés. A Sió zsilip kapacitása a duplája lesz a korábbi másodpercenkénti 60 köbméternek, ezzel biztosítható a vízterhelés hatékonyabb csökkentése nagy vizek esetén. Átépítik a két vízszintszabályozó nagyműtárgyat – a siófoki leeresztő zsilipet és a balatonkiliti mederduzzasztót, valamint a siófoki hajózsilipet. A tervek szerint szeptember elején indul a leeresztőzsilipen lévő üzemi híd építése. Amint ez elkészül, befejezhetik a régi műtárgy lebontását és megkezdődhet az íves híd építése is. Ezzel párhuzamosan a Sió felső szakaszának kotrása, valamint a bal parti töltésáthelyezés is folyamatban van.