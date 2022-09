Kaposvár Marcell belépve a szerkesztőségbe bátran fedezte fel az új környezetet. Kolléganőnk ölében nyugodtan falatozta pogácsáját. Fruzsina pedig izgatottan figyelte azt a videófelvételt, amelyen szerepel, miközben kollégánk szerkesztette. Mind a jelentkezők, mind a szavazatok számában a korábbi évek sikerességét is túlszárnyalta az idei Gyermekmosoly játékunk, a pályázók közötti verseny a szavazás végéig tartogatott izgalmakat. - Idén Somogyban 594 nevezés érkezett a két korcsoportban, a beküldött fotókra pedig 42509 szavazatot adtak le olvasóink – mondta el Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője. Hozzátette: évek óta azon dolgozik szerkesztőségünk, hogy minél több korosztályt, köztük a legkisebbeket is megszólítsuk. - Itt vannak köztünk ezek a tündérek, akiknek nem csak fotón, hanem élőben is megcsodálhattuk most mosolyukat – emelte ki a főszerkesztő.