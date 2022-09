Győrből és Pilisszentivánról is eljöttek a gyümölcstermesztők a Gömörszőlősről érkezett Gyulai Iván előadására.

– Ez a rendezvény egy fenntarthatósági előadássorozat része – mondta Zaja Péter szervező, aki több mint három évtizedes barátságot ápol Gyulai Ivánnal. – Mi, akik a településre költöztünk, egy másik világot, másik utat keresünk, a szemléletmódunk középpontjában a fenntarthatóság áll.

– Úgy látom, elindult az érdeklődés a gyümölcsészet témakörében, néhány évvel ezelőtt jóval kevesebben ültek volna itt – mondta Gyulai Iván ökológus-gyümölcsész, aki több kertet is megtekintett Visnyeszéplakon az előadása elején. Hangsúlyozta: amit lehetett, minden hibát maga is elkövetett, mire rájött, miként lehet egészséges gyümölcsfákat nevelni. – Már az sem mindegy, hogy magról, vagy tőhajtásról ültetünk – hangsúlyozta. – A szilvafa tőhajtásait hozta fel példaként, amelyek gyökérrendszere hálózatot alkot a talajban. Ha bármelyik alanyt stressz éri, például megrágja a nyúl, információ áramlik a tőhajtások között, hogy keserű anyagot termeljenek a nyúl ellen. A szilvafák „társas lények”, a tőhajtások észszerű keretek közötti meghagyása előnyt kovácsolhat a gyümölcsösben.

– Nagyon fontos, hogy semmiféle serkentővel, például trágyázással nem szolgáljuk a növény javát. Ha türelmetlenül gyors növekedésre késztetjük, sokkal sérülékenyebb lesz, ez jól látható a laza szerkezetű évgyűrűkből – mondta Gyulai Iván, aki egyebek mellett a mulcsozásra és a levéltetvek jelentőségére hívta fel a figyelmet, ahogy a permetezés és a metszés fölöslegessé válására is rávilágított egy természetes gyümölcsészetben.

– Pilisszentivánról jöttünk, mert szeretnénk ott egy önellátásra törekvő közösséget alapítani – mondta Rajz Tamás. – Tervezzük, hogy gyümölcsfákat ültetünk majd. Jómagam a Balatonnál már rendelkezem egy gyümölcsössel, szeretnék oda költözni.

Gyulai Iván több mint két­órás előadása alatt egészen a magtól a faültetésen át a pusztító kártevőkön keresztül a termésig minden lényeges mozzanatot elmesélt a gyümölcsfák életéről.





Fotó: Muzslay Péter