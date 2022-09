Fonyód Több mint száz fotót láthatott már a nagyközönség a televíziós időjárás-jelentésekben, illetve különböző internetes portálokon Bánkuti Letíciától. A Fonyódon élő édesanya hobbiból kezdett fotózni, képeinek azonban egyre nagyobb sikere van.

– Épp ma viszem az egyik ismerősömnek néhány balatoni képemet. Az éttermében szeretné kitenni a falra. Ez számomra is újdonságnak számít, eddig csupán az interneten és a televízióban láthatta a nagyközönség a fotóimat – mesélte Bánkuti Letícia, aki a Balaton szerelmeseként leginkább a tóparti időjárási jelenségeket igyekszik lencsevégre kapni.

Fotós: Bánkuti Letícia



– Minden nap új és más arcát mutatja a Balaton. Csodálatos, ahogy óráról órára változik – mondta a hobbifotós, akit teljesen magával ragadott a tóparti látványvilág. – Valamilyen formában viharvadász is vagyok. Teljesen lenyűgöznek a különböző meteorológai jelenségek, a légzuhatag, esősáv, cellák, különféle felhők. Egy fotós barátommal gyakran nézzük az előrejelzést. Figyeljük, hogy milyen idő várható, melyik irányból jöhet esetleg egy-egy zivatar. Rajongok a villámokért is, bár egy telefonnal nehéz ilyesmit fotózni, de ki lehet várni a megfelelő pillanatot – mondta Letícia, akit egyáltalán nem zavar, ha egy jó fotó miatt bőrig ázik. Már beszerzett egy vízhatlan felszerelést is, amelyet elsősorban télen hord, mert a jó perspektíváért hajlandó akár hason csúszni is a jégen. Fontosnak tartja, hogy másokkal is megossza, amit megörökített.

– Vannak, akik nem a Balaton-parton élnek, de szeretik a hangulatát, és érdekli őket, mi zajlik itt. Igyekszem megmutatni nekik is. Minden évszaknak megvan a maga szépsége. A nyár a zivatarok és peremfelhők látványos időszaka. Ha a telet nézem, a tavalyi csodálatos jégképződés fenomenális volt, de a virágos, zöldellő tavaszi táj és a sárga-barna-piros színekben pompázó ősznek is megvan a maga gyönyörűsége – a fonyódi fotós a bélatelepi strand ikonikus fáját is minden évszakban megörökítette már, de nemcsak a természeti jelenségek nyűgözik le, hanem az elhagyatott épületek is.

Magyarország kincsekben és csodákban bővelkedik. S ezekért utazni is hajlandó vagyok, hogy lefényképezhessem őket – árulta el a fotós, aki rendszeres futó, ám gyakorta sport közben is megáll fényképezni, ha témát lát a tájban. Egyre gyakrabban gondolkodik azon, hogy mobiltelefonja mellé egy fényképezőgépet is beszerez.

Fotós: Bánkuti Letícia

Új képein szocreál hangulatok

A fonyódi fotós arról is beszélt: mostanában érdekelni kezdte az „urbex” fotózás is. Különösen azok az elhagyatott, a szocializmus idején felhúzott épületek, amelyek még ugyanúgy néznek ki, mint egykor. – Elsősorban a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek szocreál épületei vonzanak, vagyis a gyermekkorom világa. Legutóbb egy sorozatot is készítettem ilyen jellegű témákról. Szeretem ezt a stílust, egyfajta időutazásként élem meg: egy kis nosztalgiát is érzek és régi életképeket idéznek fel bennem.

Fotós: Bánkuti Letícia